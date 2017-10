"Tagad ukraiņu neatkarības cīņas avangardā stāv Ukrainas bruņoto spēku un citu militāro formējumu karotāji. Vairāk nekā 300 000 ukraiņu kareivji izgājuši caur kara pekli un pelnīti, kā tiešie karadarbības, Ukrainas aizstāvības pret Krievijas agresiju dalībnieki saņem karadarbības dalībnieka statusu," pavēstīja Porošenko, apbalvojot karavīrus Ukrainas aizstāvja dienā.

"Vairāk nekā 16 700 karavīru saņēmuši valsts apbalvojumus, diemžēl 2700 no viņiem - pēc nāves. Tituls "Ukrainas varonis" piešķirts 45 ukraiņiem, no kuriem 27 - pēc nāves," sacīja Porošenko. Viņš norādīja, ka veiksmīgai valsts būvei nepieciešams veikt reformas un atbrīvot zemi no okupantiem.

Krievija 2014. gada februārī okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu. Kopš 2014. gada aprīļa Krievijas regulāro vienību karavīri, Maskavas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki un diversanti ieņēmuši plašus apvidus Luhanskas un Doņeckas apgabalos, Ukrainas austrumos.

Sodot Krieviju par Krimas aneksiju un Austrumukrainas destabilizāciju, Eiropas Savienība, ASV un citas rietumvalstis noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām, Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm.

Konfliktā Ukrainas austrumos dzīvību zaudējuši 10 000 cilvēku, bet teju trīs miljoni devušies bēgļu gaitās.