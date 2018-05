Pirmdien pabeigta džihādistu grupējuma " Daesh " kaujinieku evakuācija no Jarmukas palestīniešu bēgļu nometnes - "Daesh" pēdējā bastiona apvidū uz dienvidiem no Damaskas -, un tās teritorijā iegājusi Sīrijas armija.

Pateicoties militāram spiedienam un sarunām par evakuāciju, Sīrijas prezidents Bašars al Asads pēdējo mēnešu laikā panācis, ka nemiernieki pamet svarīgākās teritorijas Damaskas apkaimē, un uz dienvidiem no galvaspilsētas bija palicis tikai viens "Daesh" pretestības perēklis. Asada karaspēks kopā ar palestīniešu kaujiniekiem 19. aprīlī uzsāka operāciju, lai "Daesh" atkarotu Jarmuku, kā arī līdzās esošos Kadamas, Tadamunas un Hadžar al Asvadas apvidus.

Pateicoties nedēļas nogalē noslēgtajam pamieram, strauji tika īstenota kaujinieku evakuācija, kas tika noslēgta pirmdien ap dienas vidu, pavēstīja Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR). "Evakuācija noslēdzās, kad 32 autobusi no apvidus uz dienvidiem no Damaskas svētdien un pirmdien aizveda 1600 cilvēkus, ieskaitot "Daesh" kaujiniekus un un viņu tuviniekus," sacīja SOHR vadītājs Rami Abderrahmans.

Sīrijas karavīri iegājuši Jarmukas daļās un tur veic "ķemmēšanas" operācijas. Jarmukā varētu būt palikušas "Daesh" "gulošās šūniņas", pieļāva Abderrahmans, norādot, ka militārās operācijas varētu tikt turpinātas, pirms apvidus tiek pasludināts par pilnīgi drošu. Līdz ar Jarmukas un tai pieguļošo teritoriju atkarošanu nemierniekiem Sīrijas valdība pirmo reizi kopš 2012. gada būs panākusi, ka Damaska un tās nomales ir pasargātas no militāriem draudiem.

Kaujās par Jarmuku dzīvību zaudējuši vairāk nekā 250 režīma karotāji un 233 "Daesh" kaujinieki, liecina SOHR dati. Kaujas beigušās sestdien ap dienas vidu, vienlaikus parādoties ziņām, ka var tikt noslēgta vienošanās par evakuāciju. Jarmuka savulaik bija rosīgs apvidus, kurā dzīvoja 160 000 palestīniešu un sīriešu. Jarmukas iedzīvotāju skaits tagad sarucis līdz dažiem simtiem cilvēku.

"Daesh" vēl nesen kontrolēja plašas teritorijas Sīrijā un Irākā, arī vairākas lielas pilsētas, kur centās ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludināja tur "kalifātu" un pastrādāja neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības. Aktivizējoties operācijām pret "Daesh", grupējums tagad zaudējis teju visas agrākās teritorijas.

Pilsoņkarš Sīrijā notiek kopš 2011. gada un sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem. Saskaņā ar dažu opozīcijas aktīvistu aplēsēm kopējais upuru skaits jau pārsniedzis 400 000.