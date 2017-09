Pilsētas galva Muhameds Ibrahims Samra vēl naktī atkārtoti paziņojis, ka armijas spēki pilsētu sasniegšot diennakts līdz divu diennakšu laikā.

Uz austrumiem no pilsētas svētdienas pēcpusdienā un naktī norisinājušās aktīvas kaujas starp teroristu organizācijas "Daesh" karavīriem un pilsētas pievārti sasniegušajiem spēkiem. Pilsētā gan jau sākušās svinības, gaidot aplenkuma pārraušanu, liecina fotogrāfijas.

#Syria #DeirEzZor Photos Taking 5 Minutes ago inside Besieged Deir Ez Zor City as Civilians are WAITING for the siege to be broken. pic.twitter.com/5UK3peq1Zc

— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) September 3, 2017