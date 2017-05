Irākas drošības spēku pēdējo dienu panākumi, pārņemot aizvien jaunus Irākas lielākās sunītu pilsētas rajonus, teroristu organizācijas kaujiniekiem likuši atkāpties no aptuveni 30 kvadrātkilometrus plašām teritorijām.

Tieši pirms nedēļas Iekšlietu ministrijas ātrās reaģēšanas vienības uzsāka uzbrukumu islāmistu kontrolētājiem pilsētas ziemeļrietumu rajoniem. Tas notika īsi pēc tam, kad uzbrukums dienvidos vecpilsētai un rietumu rajoniem sastinga.

Vispārējā operācija Mosulas atkarošanai ilgst kopš pagājušā gada oktobra. Irākas spēkus visu tās laiku atbalsta ASV vadītās starptautiskās koalīcijas gaisa uzlidojumi, bet sākotnējā stadijā uz sauszemes atbalstīja arī kurdu spēki un Irānas balstītie Irākas šiītu grupējumi.

Irākas spēki iznīcina ar sprāgstvielām piekrautu džihādistu auto pirms tā viņus sasniedz:

BOOM

Counter Terrorism units blowup a #ISIs suicide car bomb before it get to them in Aslah Al-Zaraae district west #Mosul. #Iraq pic.twitter.com/Eb2Lnmv5Ru— Iraqi Day 🇮🇶 (@iraqi_day) May 11, 2017