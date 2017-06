Pārsvarā no afgāņiem sastāvošās "Fatimiyoun" brigādes straujā kampaņa, lai ielenktu Sīrijas opozīcijas kaujiniekus, pagājušajā nedēļā sekoja Sīrijas režīmu atbalstošo spēku vairākkārtējiem uzbrukumiem opozīcijai. Tos ikreiz apturēja ASV gaisa uzlidojumi, jo tādējādi Irānas balstītie grupējumi tuvojās ASV vadītās starptautiskās koalīcijas militārajai bāzei.

ASV līdz šim veikusi jau trīs uzbrukumus Sīrijas režīmu atbalstošajiem kaujiniekiem, brīdinot, ka tuvošanās bāzei tuvāk par 55 kilometriem tiks uzskatīta par apdraudējumu.

Kopš 2011. gadā Sīrijā izcēlās pilsoņkarš, Sīrijas režīms cietis smagus zaudējumus, un vairums tā karavīru ir dezertējuši vai pievienojušies opozīcijai. Lai glābtu alavītu valdību, režīmu ar ieročiem, munīciju, kā arī karavīriem atbalsta gan Krievija, gan Irāna.

Ghost of Middle East appears again, Quds force commander Gen. Kasem Suleimani on #Iraq #Syria borders with "Fatemiyoom" brigade. pic.twitter.com/eKD3o7vMN9 — Aldin Abazović 🇧🇦 (@CT_operative) June 12, 2017

This morning: Syrian Army and Iraqi allies are on the Iraqi border pic.twitter.com/Vz9kFl3m6A— NDF (@NatDefFor) June 12, 2017