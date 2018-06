Adenā bāzētajai Abdrabuha Masura Hadi valdībai, ņemot vērā Saūda Arābijas, AAE, Senegālas, Sudānas, Marokas veidotās koalīcijas, kā arī Francijas un ASV armijas speciālo vienību atbalstu resursi ir salīdzinoši neizsmeļami. Tikmēr hutu kaujinieku vienīgais ārējais atbalsts ir Irāna, kas pati to neatzīst, bet vienīgais resursu piegādes ceļš – caur ostām.

Par spīti saudarābu koalīcijas neapstrīdamajam pārākumam uz ūdens un gaisā, līdz šim tās progress pret hutu karotājiem bijis lēns. Šī iemesla dēļ jau 2017. gada pavasarī pirmoreiz izskanēja koalīcijas plāni ieņemt hutu kontrolē esošās Hudeidas un Salīfas ostas. Tas gan nenotika, taču pēc koalīcijas pieprasījuma ANO "uz laiku" pārtrauca izsniegt atļaujas komerckravu kuģiem doties uz šīm faktiskā blokādē esošajām ostām.

Tāpat sarunās ar hutiem ANO mēģināja panākt Hudeidas ostas nodošanu tās kontrolē, lai nodrošinātu pārtikas un pirmās nepieciešamības preču piegādi hutu kontrolēto teritoriju iedzīvotājiem arī tad, ja koalīcija pilsētu ielenktu. Huti no šādas sadarbības atteicās.

Hudeida:

Saūda Arābija koalīcijas pārstāvji paziņojuši, ka viņu interesēs ir nekaitēt ostām un Jemenas infrastruktūrai kopumā. Tomēr, ņemot vērā Hudeidas stratēģisko nozīmi hutu kaujinieku ieroču, munīcijas, ekipējuma, medicīnisko preču un pārtikas piegāžu turpināšanai, kauja par to varētu izvērsties īpaši smaga, kas savukārt varētu novest pie tās darbības paralizēšanas un saudzēšanas solījumu pārkāpšanas. ANO jau cēlusi trauksmi, brīdinot, ka kaujas pašās ostās, to infrastruktūras sabojāšana vai ostu bloķēšana var pastiprināt humāno katastrofu.

Lai ieņemtu Hudeidas ostu, kas atrodas pilsētas ziemeļrietumos, saudarābu vadītajai koalīcijai, kas pilsētai pietuvojusies no dienvidiem, sākotnēji vēl no hutiem jāatkaro pati aptuveni 400 000 cilvēku apdzīvotā Hudeidas pilsēta vai tā jāapiet, to aplencot no austrumiem.

Salīfa:

Pēc Hudeidas ostas pakļaušanas kā nākamais koalīcijas mērķis, visticamāk, būs 80 kilometrus uz ziemeļiem no tās esošā Salīfas osta. Bez tām hutu kontrolē ir vēl divas zvejas kuģu ostas, taču tajās nevar iebraukt dziļjūru kuģi. Tādējādi, koalīcijai ieņemot dažus infrastruktūras objektus, tiktu nodrošināta faktiska hutu teritoriju izolācija no ārpasaules.