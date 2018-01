Gan Krievijas, gan ASV spēki izvietoti dažādos stratēģiski nozīmīgos punktos valstī, bet abas varas Sīrijā izbūvējušas arī divas armijas bāzes katra. Krievijas jūras spēku bāze Tartūsā un gaisa spēka bāze Hmeimimā ir zināmas jau sen, tikmēr ASV par lielākām militārām bāzēm iepriekš izveidotas pozīcijas pārbūvē tikai pēdējā gada laikā, skaidro medijs.

Pirmā no tām atrodas Tabkā, salīdzinoši netālu no Rakas, džihādistu bijušā pārvaldes centra, kuru kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki" (SDF) ar ASV atbalstu no "Daesh" atkaroja pērn vasarā. Šobrīd ASV speciālo vienību karavīri tajā apmāca SDF kurdu un arābu karavīrus. Pirms pilsoņkara Tabkā atradās Sīrijas Gaisa spēku bāze, bet 2014. gadā to pārņēma "Daesh", vēlāk nogalinot aptuveni 160 tajā palikušos karavīrus.

Otra ASV bāze izbūvēta pie Tanfas Sīrijas dienvidos netālu no Jordānijas un Irākas robežas. "Defense News" skaidro, ka šī bāze traucē Irānai īstenot tās plānus veidot "tiltu" starp Irānu un Vidusjūru. Tiesa, Irānas spēki un tās finansēti grupējumi operē gan Irākā, gan Sīrijā, gan Libānā, un nekas neliecina, ka to pārvietošanās pa sauszemi kopš valstis savienojošo lielceļu atbrīvošanas no "Daesh" būtu ierobežota.

Krievijas militārā klātbūtne novērojama starptautiski neatzītās Sīrijas prezidenta vēlēšanās uzvarējušā Bašara al Asada atbalstošo spēku kontrolētajās teritorijās, kuras ievērojami palielinājās tieši pēc Krievijas iesaistes Sīrijas pilsoņkarā 2015. gada rudenī. Savukārt ASV nostiprinājušies režīmam opozīcijā esošo SDF spēku kontrolētajās teritorijās, kā arī Jordānijas pierobežā, kur līdz nesenam laikam apmācīja iepriekš valsti pametušos opozīcijas kaujiniekus.

Abu valstu centienus saglabāt ietekmi valstī nosaka tās stratēģiskā pozīcija. Sīrija ir vārti uz Tuvajiem Austrumiem un Persijas līci, norāda portāls, atsaucoties uz izbijušu Libānas ģenerāli Vehbi Katiču. Viņš arī atzīmējis, ka Krievija Sīrijā ieguvusi tiesības pārvaldīt vairākus dabasgāzes laukus, kā arī palielinājies tās ieroču eksports.