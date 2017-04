Kurdu vadītajiem apvienotajiem kurdu un arābu Sīrijas Demokrātiskajiem spēkiem" (SDF) sakļaujot frontes līniju ap teroristu organizācijas " Daesh " kontrolēto Tabku, kā arī strauji pārņemot aizvien jaunas teritorijas uz ziemeļiem no Rakas, džihādistu rindās novērota bruņota buntošanās, ziņo "ARA News".

Pirms mēneša, 21. martā, SDF spēki ar ASV vadītās starptautiskās koalīcijas helikopteru un laivu palīdzību desantējās Eifratas upes dienvidu krastā uz rietumiem no Tabkas. Kurdu vadītie spēki kopā ar ASV speciālo uzdevumu vienību karavīriem no "Daesh" atkaroja vairākus ciemus, nostiprinoties Tabkas pievārtē, un pārņēma kontroli pār Alepo-Rakas šosejas posmu.

Kopš tā laika SDF ir pilnībā ielenkuši Tabku un pēdējās nedēļas laikā pārņēmuši kontroli vairākās tās piepilsētās, lai jau tuvākajā laikā ieietu pilsētas centrālajā daļā. Tabkā pirms Sīrijas pilsoņakara dzīvoja aptuveni 70 000 cilvēku, taču tās lielākā stratēģiskā nozīme slēpjas Tabkas dambī uz Eifratas upes.

Iepriekš ziņots, ka "Daesh" dambi izmanto kā cietumu un bāzi, apzinoties, ka pārējie spēki atturēsies no dambja bombardēšanas, jo tā iznīcināšana un tai sekojoši plūdi nozīmētu daudzu simtu tūkstošu Eifratas upes krastā dzīvojošo bojāeju. SDF patlaban kontrolē dambja ziemeļu daļu, taču no tālākiem uzbrukumiem tam līdz šim atturējušies, galveno uzmanību veltot pilsētas atgūšanai uz dienvidiem no tā.

Svētdienas kaujas Tabkā no SDF skatupunkta:





Savukārt pēc pilsētas ielenkšanas, Tabkā iesprostoto džihādistu vidū radušās savstarpējas domstarpības, vēsta vietējie mediji. Vairākas kaujinieku vienības vēlējušās padoties kurdu vadītajiem spēkiem, bet citi, tostarp galvenie komandieri, šādu nodevību nevēlējušies pieļaut. Rezultātā sestdien "Daesh" vienību starpā izcēlušās apšaudes, "ARA News" atklājis SDF rindās karojošais zviedru brīvprātīgais Džespers Soders.

SDF vēsta, ka bruņotā iekšējā konflikta rezultātā ir mirušie, taču šo informāciju citi avoti pagaidām nav apstiprinājuši.

SDF pārņemta raķešu un mīnu izgatavošanas darbnīca pie Tabkas:

SDF captures ISIS rocket and mortar factory (ANHA) https://t.co/JDqpshyvna pic.twitter.com/NQdv6TrEmX — Wladimir (@vvanwilgenburg) April 21, 2017

Savukārt kopš pagājušās nedēļas vidus uz ziemeļiem no Rakas SDF spēki uzsākuši operāciju, vairāku "Daesh" kontrolētu ciemu nošķiršanai. Tiek ziņots par sīvu džihādistu pretestību un kritušajiem abās pusēs.

Iepriekš SDF avoti medijam "Bas News" norādījuši, ka "Daesh" pašpasludinātā kalifāta "Islāma valsts" galvaspilsētai Rakai tiešs uzbrukums sāksies ne ātrāk kā vasarā. Līdz tam viņu mērķis ir ieņemt Tabku un pilnībā noslēgt piekļuvi Rakai arī no dienvidiem.