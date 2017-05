Ielenkumā islāmistu kontrolē palikuši vien neliels pilsētas dzīvojamais kvartāls upes krastā, kā arī stratēģiski svarīgais Tabkas dambis uz Eifratas upes. Paredzams, ka cīņas par dambi tuvākajās dienās būs ļoti sarežģītas, ņemot vērā tā stratēģisko nozīmi.

Tabkas dambis ir viens no lielākajiem uz Eifratas upes, un tā sabrukšana apdraudētu simtiem tūkstošu upes krastā dzīvojošo cilvēku dzīvības. Šī iemesla dēļ džihādisti tajā iepriekš, un, iespējams, arī tagad tur ieslodzītos ķīlniekus, sapulcinājuši civiliedzīvotājus, kā arī nostiprinājuši kaujas pozīcijas, zinot, ka dambis netiks bombardēts un tam neuzbruks ar smagajiem ieročiem.

Kurdu spēku kontrolē ir dambja ziemeļu daļa, taču kontroles ēka, turbīnas un vairums slūžu joprojām ir "Daesh" kaujinieku valdījumā.

SDF ar ASV vadītās starptautiskās koalīcijas atbalstu operāciju Tabkas ieņemšanai uzsāka 21. martā, savukārt tiešs sauszemes spēku uzbrukums pilsētai sākās pirms trim nedēļām.

Situācija 14. aprīlī:

Situācija 1. maijā:

Tabka ir pēdējā lielā pilsēta Sīrijā "Daesh" pašpasludinātā kalifāta "Islāma valsts" galvaspilsētas Rakas tuvumā, kura atrodas teroristu kontrolē. Tiesa, izskanējušas ziņas, ka galvaspilsēta patlaban esot pārcelta uz Deir ez Zoru, kas atrodas uz austrumiem no Rakas.

Kurdu sagrābts džihādistu auto, kas bijis sagatavots pašnāvnieku misijai:

SDF captured another SVBIED belonging to ISIS in Tabqa city after the clashes ended.

Tiek ziņots, ka līdz ar Tabkas operāciju, teroristu iepriekš kontrolētos pilsētas rajonus pametuši un uz kurdu spēku pārvaldē esošo apgabalu devušies aptuveni 5000 bēgļu.

While #Tabqah is on the verge of liberation, 5 thousand #IDPs reached secured areas and are in need of urgent humanitarian aid.