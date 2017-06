Vienlaikus ar panākumiem uz dienvidrietumiem no pilsētas, kurdi ziņo par Reketsamras ciema ieņemšanu, kas nozīmē, ka frontes līnija ir vairs tikai aptuveni 400 metrus no pašas Rakas austrumu robežas. Rakai tuvākās kurdu vienības komandieris ziņojot, ka pretēji iepriekš pieredzētajai džihādistu aktivitātei, šajā zonā piedzīvota negaidīti maza pretestība.

Savukārt uz ziemeļiem no Rakas SDF ietilpstošās "Brīvās Sīrijas armijas" vienības sasniegušas bijušo Sīrijas armijas 17. divīzijas bāzi un ieņēmušas Asadijas ciemu pie tās.

Medijs "Kurdistan 24" ziņo, ka pilsētas vēl neatbrīvotajos ziemeļu rajonos pēdējās diennakts laikā īstenota ASV speciālo uzdevumu vienības operācija, kuras ietvaros sagūstīti vairāki "Daesh" komandieri.

SDF jau līdz šim saņēma dažādu koalīcijas valstu sūtītu bruņojumu, bet pirmās kravas ar ASV tehniku un ieročiem viņus sasniedza otrdien.

Qamishly city . The new US weapons for the Syrian Kurdish fighters pic.twitter.com/ipdMtkKbp7