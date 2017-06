Pirmajās divās operācijas nedēļās SDF ar koalīcijas atbalstu salīdzinoši viegli pārņēma vairākus pilsētas rajonus, no austrumu puses pat sasniedzot vecpilsētu. Savukārt pēdējās nedēļas laikā pretestība ievērojami pieaugusi, un līdz ar to arī SDF virzība. Patlaban rit pilsētas atbrīvošanas operācijas trešā nedēļa.

Vēl svētdien kurdu spēki pēc trīs dienu intensīvām kaujām ieņēma kārtējo "Daesh" kontrolēto Rakas rajonu – Kadīsiju pilsētas rietumos (kartē iezīmēts ar sarkanu).

Image of the newly liberated neighbourhood of Qadisiyah. Raqqa city. pic.twitter.com/u3T3fRHqoY— Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) June 25, 2017