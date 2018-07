Līdz ar to patlaban Sīrijas armija un tās sabiedrotie, galvenokārt Irānas kontrolētie grupējumi, tagad kontrolē vairāk nekā pusi no Sīrijas-Jordānijas robežas. Tostarp pārņemta kontrole pār stratēģiski nozīmīgo Nasibas robežpunktu apmēram 15 kilometrus uz dienvidiem no Deras.

Sīrijas valdība joprojām nekontrolē robežpunktus uz austrumiem, kur atrodas Rietumvalstu savulaik izveidotā Tanfas bāze opozīcijas kaujinieku apmācīšanai. Tāpat tā nav pārņēmusi "Daesh" kontrolē esošo Sīrijas robežu pašos valsts dienvidrietumos. Opozīcijas kaujinieki un "Daesh" līdz šim vairākkārt savstarpēji karojuši.

Kopš 20. jūnija Sīrijas spēki izvērsuši plašu operāciju, lai atgūtu kontroli pār opozīcijas spēku kontrolētajām teritorijām valsts dienvidrietumos Izraēlas un Jordānijas pierobežā. Vairāki vadošie opozīcijas grupējumi piektdien miera sarunās panāca vienošanos, kuras rezultātā nodeva smagos ieročus un vairumā gadījumu atkāpās uz austrumiem opozīcijas kontrolētajā Golānas augstieņu daļā.

Sīrijas žurnālistu asociācija izplatījusi paziņojumu, ka Deras pilsētā un pārējā opozīcijas kontrolētajā teritorijā atrodas aptuveni 270 žurnālistu, kā arī paudusi bažas par viņu drošību, nonākot Sīrijas valdības rokās. Asociācija pieprasījusi žurnālistiem drošu iespēju valsti pamest.

Kopš Sīrijas dienvidrietumu kampaņas uzsākšanas Deras provincē savas mājas pametuši vairāk nekā 350 000 cilvēku, no kuriem vairums devušies meklēt patvērumu uz Jordāniju. Lielākā daļa gan nonāca bēgļu nometnēs, kuras pēdējās nedēļās sabūvētas ap Nasibu.

Kopš pērn ASV atbalstītie kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki" ieņēma teroristu grupējuma "Daesh" komandcentrus un lielākās pilsētas, džihādistu grupējuma pārpalikumus sadalot un atspiežot uz mazapdzīvotiem tuksnešainiem apgabaliem, un Sīriju atbalstošajiem libāniešu "Hezbollah", Irānas karavīriem un citiem Teherānas atbalstītajiem grupējumiem ar Krievijas Gaisa spēku uzlidojumu palīdzību izdevās pārņemt kontroli pār savulaik lielāko un ekonomisku spēcīgāko Sīrijas pilsētu Alepo, Sīrijas spēkiem izdodas pamazām atgūt kontroli pār septiņus gadus kara plosīto valsti.