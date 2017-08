Ofensīvā no Antilihāna kalnu grēdas, kas piekļaujas senajai pilsētai, elites vienības uzbrukušas aptuveni divus kilometrus no vecpilsētas esošajam Džobāras rajonam un Ain Termai uz dienvidiem no tā, ziņo "ARA News". Līdz ar to ir pārtraukts Krievijas panāktais pamiers Gutas austrumu reģionā. Mazāk intensīvi bombardētas arī Zamalkas, Harastas un citas piepilsētas šajā reģionā uz austrumiem no galvaspilsētas.

Sīrijas armijas operācijas mērķis ir atgūt opozīcijas kontrolē esošos Gutas austrumus, kuri nemiernieku kontrolē ir jau gandrīz sešus gadus. Īpaši nozīmīga būtu Džobāras atgūšana, kas atrodas galvaspilsētas robežas ietvaros.

Opozīcijas kaujinieki ir apņēmības pilni aizstāvēties, turklāt norāda, ka gāzes konteineros ievietotās bumbas, ar kurām armija viņu pozīcijas galvenokārt apšauda, pagaidām ir gana neprecīzas un neefektīvas. Tomēr intensīva bombardēšana šogad kaujiniekus piespiedusi pamest jau divus citus rajonus uz ziemeļiem no Džobāras.

E. #Damascus: Regime renewing retaliatory strikes after several failed attempts to advance on #Jobar fronts & important losses. pic.twitter.com/EDMSbYaHqy

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) August 7, 2017

Pirms 2011. gadā aizsākās Sīrijas pilsoņkarš, Gutas austrumu reģionu veidoja virkne Damaskas piepilsētu ar auglīgu aramzemi starp tām. Reģionā kopumā dzīvoja līdz pusmiljonam iedzīvotāju, kuru vairums ir pret šiītu alavītu sektas režīmu esošie sunnīti. Savukārt tagad katrā no pilsētām palikuši vairs tikai simti vai daži tūkstoši ģimeņu, kuri pārvākušies uz pagrabiem, zemnīcām un tuneļiem, norāda medijs.

Gutas iedzīvotāji par savām dzīvībām baidās jau kopš pagājušā gada nogales, kad pēc intensīvas bombardēšanas ar Krievijas un Irānas balstīto kaujinieku palīdzību Sīrija atguva Alepo.

E. #Damascus: video showing massive blasts caused by IRAM rockets fired on Ain Terma. pic.twitter.com/3l0HfzKc8c

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) August 7, 2017

Tieši šeit, sākoties pirmajiem protestiem 2011. gadā, notika lielākās opozīcijas rīkotās protestu kampaņas. Vēlāk, demonstrācijām pāraugot pilsoņkarā, Gutas austrumi kļuva par opozīcijas svarīgāko nocietinājumu galvaspilsētas tuvumā. Un tieši šeit 2013. gadā valdības spēki pret kaujiniekiem izmantoja zarīna gāzi, nogalinot vairākus simtus cilvēku.

Alepo ieņemšanai režīms jau pielietoja taktiku, kuru nosodījušas cilvēktiesību organizācijas – infrastruktūras un dzīvojamo rajonu bombardēšanu, palīdzības un preču piegādes liegšanu, slimnīcu un palīdzības dienestu transporta un ēku iznīcināšanu. Lai gan šī taktika regulāri pārkāpa starptautiskos likumus, tā režīmam palīdzēja sasniegt rezultātu.

Opozīcijas kaujinieki iznīcina Sīrijas armijas pašgājējhaubici "Gvozdika":

Pirmdien sabombardētā Dumas pilsēta Gutas austrumos:

Sīrijas politikas eksperts Sems Helers iepriekš medijam "Vice" norādīja, ka Guta ir režīma prioritāte un traucējošākais opozīcijas elements galvaspilsētas tiešā tuvumā. Viņš norādīja, ka tajā ir spēcīgi bruņoti kaujinieki, taču laiks spēlēs par labu režīmam un tā sabiedrotajiem.

Gutā patlaban dominē Saūda Arābjas finansētā grupējumu koalīcija "Jaish al-Islam" jeb "Islāma armija", kura pati apsūdzēta dažādos cilvēktiesību pārkāpumos. To pilnībā veido vietējie sunnītu kaujinieki no Gutas un citiem Damaskas apkārtnes reģioniem.