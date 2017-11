Trešdien no dienvidiem un rietumiem Sīriešu sabiedrotie - Irānas vadītie grupējumi - uzsāka uzbrukumu arī pierobežā esošajai Abū Kemālai, kas ir patlaban lielākā "Daesh" kontrolē joprojām esošā pilsēta. Tikai aptuveni pirms nedēļas Irānas un ASV atbalstītie Irākas spēki ieņēma robežas otrā pusē esošo nedaudz lielāko Al Kaimu, kā arī pārgāja robežu, iesaistoties apšaudē ar džihādistiem sīriešu Huvaijatas Baguz ciemā.

Trešdien Sīrijas sabiedrotie sasniedza Huvaijatas Baguz ciemu un pārņēma tajā kontroli no irākiešiem, kā arī nostiprināja pozīcijas uz rietumiem no Abū Kemālas. Internetā publiskots video no pagājušās nakts kaujām, kurās Sīrijas sabiedrotie cenšas iegūt pozīcijas Hari ciemā uz rietumiem no Abū Kemālas.

#ديرالزور

فيديو يظهر الاشتباكات بين تنظيم #داعش وعصابات الأسد والمليشيات المساندة له على اطراف قرية الهري في مدينة #البوكمال مما ينفي سيطرة النظام على المدينة #صوت_وصورة pic.twitter.com/SSuPNkZNHR— Sound and Picture (@soundandpic) November 8, 2017

Īsā laikā "Daesh" zaudējuši visas viņu kontrolē bijušās lielās pilsētas.

Pēc tam, kad jūlija otrajā pusē Irākas spēki ieņēma Mosulu, drīz krita arī netālu esošā Tel Afara, oktobra sākumā noslēdzās Havidžas kampaņa un irākieši īsā laikā atkarojuši džihādistiem plašas Anbāras reģiona teritorijas. Šobrīd "Daesh" kontrolē vēl ir pirms kara 20 000 apdzīvotā Rava un plašas tuksnešainas teritorijas uz ziemeļiem no tās.

Oktobrī noslēdzās arī "Daesh" pašpasludinātā kalifāta "Islāma valsts" galvaspilsētas Rakas atkarošana. To ar ASV atbalstu ieņēma kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki". Savukārt pirms nedēļas Sīrijas armijai izdevās ieņemt Deir ez Zoru, kurp no Rakas pirms vairākiem mēnešiem bija pārcelts džihādistu kaujinieku komandcentrs.

Abū Kemālu pērn jūnijā no džihādistiem centās atbrīvot arī Sīrijas opozīcijas grupējumi ar vairāku rietumvalstu specvienību un gaisa uzlidojumu atbalstu. Uzbrukumā opozīcija cieta smagus zaudējumus un bija spiesta atkāpties.