Pēc tam, kad Sīrijas valdība un tās sabiedrotie novembrī paziņoja par "Daesh" sakaušanu, vairums karaspēka un kaujinieku grupējumu daļas no Sīrijas austrumu apgabaliem tika pārdislocētas uz galvaspilsētas Damaskas austrumiem, kā arī Idlibas un Alepo reģioniem, kuros joprojām plašus apgabalus kontrolē opozīcija.

Lai gan artilērijas apšaudes, uzlidojumi un nelielas operācijas pret opozīcijas spēkiem notikušas regulāri gandrīz visus kara gadus, 26. decembrī sākās koncentrēta kampaņa pret opozīcijas spēkiem uz ziemeļaustumiem no Hamas. Kampaņa sākās ar pastiprinātu pilsētu un ciemu bombardēšanas kampaņu. Video zemāk redzama Tamahas ciema bombardēšana.

Šajā dienā opozīcijas kaujinieki publiskoja arī video, kurā redzams, kā viņi notriec Sīrijas Gaisa spēku vieglo kaujas lidmašīnu "Aero L-39 Albatros" (zemāk).

Big. Rebels fired a MANPADS to shot down the #SyAF L-39 over NE. #Hama pic.twitter.com/AkoA339mRV— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 26, 2017

Pēc frontes līnijas pārraušanas un vairāku sākotnēji aso pretuzbrukumu atsišanas, pagājušās nedēļas sākumā Sīrijas spēki un sabiedrotie ar Krievijas Gaisa spēku atbalstu uzsāka strauju virzību dziļāk Idlibas reģionā virzienā uz Maarat en Nuumānas pilsētu. Savukārt šonedēļ Sīrijas spēki izvērsa operāciju teritorijas apkārtnes ieņemšanai, kā arī atklāja divas jaunas frontes – no ziemeļiem un austrumiem (kartē augstāk divas mazākās sarkanās bultas).

Kā redzams kartē, Sīrijas spēki izvēlējušies uzbrukt tieši tām teritorijām, kuras nekontrolē neviens no diviem ietekmīgākajiem salāfistu džihādistu grupējumiem "Jabhat Fateh al-Sham" (bijusī "Al Nusra Front") un "Daesh", lai gan abu šo grupējumu teritorijas robežojas ar Sīrijas valdības kontrolētajām zemēm. Džihādistu grupējums "Daesh", kas joprojām kontrolē nelielus savstarpēji nesaistītus apgabalus dažādās valsts malās, izmantojot opozīcijas vājumu, arī nedēļas nogalē no tās pārņēma vairākus ciemus.

SE. #Idlib: Nour Al-Din Zinki fired its first #ATGM (#Konkurs) since its recent deployment and destroyed a firing 23 mm gun near Khuwayn. https://t.co/V0haXXDiR7 pic.twitter.com/6lFb2v89ka— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) January 5, 2018

Patlaban Sīrijas armijas uzbrukums virzīts pret sīkās frakcijās sadalīto opozīcijas daļu. Vienas vienotas opozīcijas vietā šo teritoriju kontrolē ne desmitiem, bet pat simtiem patstāvīgu, ar dažādām savstarpējām saiknēm saistītu grupējumu. Piemēram, daļa bruņoto grupējumu darbojas tikai ciemu vai pilsētu robežās, aizsargājot tās.

Lai gan daļa opozicionāru ir pamatoti dēvējami par mērenajiem, un vēlas sekulāras un demokrātiskas valsts izveidošanu, to īpatsvars jau vairākus gadus ir vērtējams kā neliels. Starp tiem ir atsevišķi zem "Brīvās Sīrijas armijas" karoga karojoši grupējumi, kuri galvenokārt apvieno savulaik no Sīrijas armijas dezertējušos karavīrus. Noprotams, ka lielākā daļa demokrātisko un sekulāro vērtību piekritēju ieilgušajā karā tās vai nu atmetuši vai paši valsti pametuši kopā ar miljoniem bēgļu.

Tikmēr Turcija, Saūda Arābija un Katara turpina aktīvu atbalstu tām Sīrijas opozicionāru grupām, kuras uzskatāmas par izteikti reliģiozām, radikālām vai pat atzītas par teroristiskām organizācijām. No tām lielākās ir "Jaysh al-Islam" jeb "Islāma armija" (aptuveni 20 000 kaujinieku) un salāfistu kustībai "Ahrar al-Sham" (aptuveni 25 000 kaujinieku).

Līdz ar valdības ofensīvu atsākusies iedzīvotāju evakuācija tālāk no frontes zonas un tuvāk Turcijas robežai.

#AbuDuhur offensive: following gap left by most Rebels, tribal fighters are opposing Regime forces on #Sinjar front. They give civilians more time to leave region, moving in huge columns despite bad weather. pic.twitter.com/6zZJVOmzjs— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) January 5, 2018