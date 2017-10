Mēs negribam traumatisku pārtraukumu... Mēs vēlamies jaunu izpratni ar Spānijas valsti," pirmdien paziņojis Pudždemons. Vienlaikus līderis paziņoja, ka tiks veidota komisija, kas izmeklēs referendumu pavadošo vardarbību. Tāpat viņš varētu vērsties tiesā pret Spānijas Valsts policiju.

Lai gan Spānijas valdība referendumu bija aizliegusi un policija centās to apturēt, referendumā piedalījušies 2,2 miljoni no 5,3 miljoniem reģistrēto balsotāju. Teju 90% no referenduma dalībniekiem pauduši vēlmi atdalīties no Spānijas.

Aptuveni 750 tūkstošu balsu nav iespējams uzskaitīt, jo daļa vēlēšanu iecirkņu tika slēgti un urnas konfiscētas.

Pēdējā apkopotā informācija liecina, ka referenduma sadursmju laikā cietuši teju 900 cilvēku. Sadursmju laikā cietuši arī policisti. Katalonijas veselības aprūpes iestāžu amatpersonas paziņojušas, ka kopumā cietuši 33 policisti.

Jau vairāk nekā 40 arodbiedrību un kataloniešu apvienības ir paziņojušas par savu dalību reģiona mēroga streikā otrdien, jo referenduma laikā tika nopietnas pārkāptas tiesības uz brīvību.