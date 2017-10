Balsojumu boikotēja opozīcijas deputāti. Līdz ar to no 135 parlamenta deputātiem tajā piedalījās vien 82, no kuriem 70 jeb nedaudz vairāk nekā puse visu parlamenta deputātu neatkarības deklarāciju atbalstīja, 10 iestājās pret to, bet divi atturējās.

Lēmums īstenots dienā, kad Spānijas Senāts diskutēja par Konstitūcijas 155. panta aktivizēšanu, kas ļautu autonomijas tiesību atņemšanu. Senāta sapulce par šo jautājumu sarīkota, reaģējot uz iepriekš notikušo neatkarības referendumu. No rīta puses valsts premjers Mariano Rahojs senāta sēdē paziņoja, ka tas nepieciešams, lai Katalonijā atjaunotu "likuma varu, demokrātiju un stabilitāti."

Pēc Katalonijas neatkarības pasludināšanas Rahojs aicinājis spāņus saglabāt mieru un solīja atjaunot Katalonijā kārtību. Nepilnu stundu vēlāk Spānijas Senāts pasludināja, ka atņem Katalonijai autonomijas tiesības.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 27, 2017