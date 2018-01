Pudždemona valdība 1. oktobrī sarīkoja referendumu, kurā vairums dalībnieku atbalstīja Katalonijas neatkarību, un reģionālais parlaments 27. oktobrī nobalsoja par neatkarības pasludināšanu no Spānijas. Drīz pēc tam Spānijas Senāts nobalsoja par tiešas pārvaldes atjaunošanu Katalonijā. Spānijas premjers Rahojs atlaida Karlesa Pudždemona vadīto Katalonijas valdību un reģiona parlamentu, izsludinot jaunas reģionālās vēlēšanas.

Glābjoties no aizturēšanas, Pudždemons pēc viņa valdības atlaišanas aizbēga uz Beļģiju, bet Katalonijā palikušie viņa administrācijas locekļi, tostarp vicepremjers Uriols Žunkerass, tika aizturēti un ievietoti apcietinājumā.

Katalonijas reģionālajās vēlēšanās 21. decembrī katalāņu separātisti ieguva absolūto vairākumu, tomēr salīdzinājumā ar iepriekšējo parlamenta sasaukumu zaudēja divus mandātus, izcīnot 70 no 135 deputātu vietām. Visvairāk balsu tomēr izcīnīja centriski liberālā partija "Ciudadanos" ("Pilsoņi"), kas atbalsta Katalonijas palikšanu Spānijas sastāvā.

Pudždemons piedalījās vēlēšanu kampaņā, atrodoties Briselē, un vēlas saglabāt savu amatu.

Katalonijas likumi skaidri nenosaka, kā būtu jārīkojas šādā gadījumā. Opozīcija, kas vēlas Katalonijas palikšanu Spānijas sastāvā, uzskata, ka premjers nevar valdīt no ārvalstīm. "Skaidrs, lai pārvaldītu Kataloniju, ir jāatrodas Katalonijā, to nevar darīt caur "WhatsApp" vai hologrammu," norādīja "Ciudadanos" reģionālā līdere Katalonijā Inesa Arrimadasa. "Cilvēks, kas bēg no tiesas, nevar būt premjerministrs," viņa piebilda.

Pudždemona partijas "Junts per Catalunya" ("Kopā par Kataloniju") preses pārstāvis paziņoja, ka Pudždemonam otrdien Briselē izdevies iegūt Katalonijas Kreiso republikāņu (ERC) atbalstu. Abas partijas kopā kontrolē 66 vietas parlamentā un var rēķināties ar četru antikapitālistu partijas "Tautas vienotības kandidatūra" (CUP) deputātu atbalstu.

Tomēr separātistu pārsvars parlamentā ir atkarīgs no aizturētajiem vai aizbēgušajiem politiķiem, kuri nebūs spējīgi balsot, ja vien netiks atbrīvoti vai neatdos savas vietas citiem. Taču jaunais premjerministrs var izveidot valdību ar vienkāršu vairākumu otrajā mēģinājumā. Arī ERC preses pārstāvis apstiprināja, ka panākta vienošanās par Pudždemona pārvēlēšanu premjerministra amatā.