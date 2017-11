Pudždemons un vēl četri viņa kabineta bijušie ministri pašreiz atrodas Briselē. Pudždemons cīnīsies pret izdošanu Spānijai, medijus informēja viņa advokāts.

Beļģija prokuratūras pārstāvis Ēriks Van der Sēpts aģentūrai AFP atklāja, ka izvērtēs Spānijas izdoto aresta orderi Pudždemona aizturēšanai.

Ceturtdien apcietināti tika astoņi atceltās Katalonijas reģionālās valdības locekļi. Viņi visi tiek apsūdzēti par dumpi, musināšanu un līdzekļu izšķērdēšanu, organizējot 1.oktobrī notikušo neatkarības referendumu

Tiesas lēmums paziņots pēc tam, kad Katalonijas parlaments 27. oktobrī pasludināja reģiona neatkarību, bet Spānijas valdība nolēma apturēt Katalonijas autonomiju.

Spānijas premjerministrs Mariano Rahojs reaģējot uz Katalonijas neatkarības pasludināšanu, piektdien paziņoja, ka Katalonijas reģionālais parlaments ir atlaists un katalāņu politiskie līderi ir atstādināti no amatiem. Viņš arī aicināja nekavējoties veikt vietējās vēlēšanas.

Pagaidām premjerministra vietniecei Soraijai Saensai de Santamarijai uzdota Katalonijas pārvalde. Viņa pildīs Katalonijas premjera un viņa vietnieka pienākumus.

Konflikts starp Madridi un Barselonu saasinājās, kad Katalonija paziņoja par referenduma rīkošanu šī gada rudenī. 1. oktobrī notikušajā tautas nobalsošanā piedalījās 43% katalāņu, no kuriem 90% atbalstīja reģiona neatkarību.

Spānijas Konstitucionālā tiesa paziņoja, ka balsojums bijis nelikumīgs. Savukārt piektdien, 27. oktobrī, Katalonijas autonomijas parlaments nobalsoja par neatkarības pasludināšanu no Spānijas. Balsojumu boikotēja opozīcijas deputāti. Līdz ar to no 135 parlamenta deputātiem tajā piedalījās vien 82, no kuriem 70 jeb nedaudz vairāk nekā puse visu parlamenta deputātu neatkarības deklarāciju atbalstīja