Spānijas valdība sestdien apturēja Katalonijas autonomijas statusu un pārņēma kontroli tās valdībā, vēsta raidsabiedrība BBC.

Tāpat sestdien no rīta Spānijas valdība atlaida augsta ranga katalāņu policistus. Spānijas valdība šādi rīkojusies pēc tam, kad Katalonijas parlaments nobalsoja par neatkarības pasludināšanu.

Premjerministra vietniecei Soraijai Saensai de Santamarijai uzdota Katalonijas pārvalde. Viņa pildīs Katalonijas premjera un viņa vietnieka pienākumus.

Spānijas premjerministrs Mariano Rahojs jau iepriekš paziņoja, ka Katalonijas reģionālais parlaments ir atlaists un katalāņu politiskie līderi ir atstādināti no amatiem. Viņš arī aicināja nekavējoties veikt vietējās vēlēšanas.

Naktī no piektdienas uz sestdienu norisinājās demonstrācijas gan par, gan pret Katalonijas neatkarību. Savukārt sestdien sagaidāms, ka Madridē risināsies mītiņš "Par Spānijas vienotību".

Konflikts Madrides un Barselonas starpā saasinājās, kad Katalonija paziņoja par referenduma rīkošanu šī gada rudenī. 1. oktobrī notikušajā tautas nobalsošanā piedalījās 43% katalāņu, no kuriem 90% atbalstīja reģiona neatkarību. Spānijas Konstitucionālā tiesa paziņoja, ka balsojums bijis nelikumīgs. Savukārt piektdien, 27. oktobrī, Katalonijas autonomijas parlaments nobalsoja par neatkarības pasludināšanu no Spānijas. Balsojumu boikotēja opozīcijas deputāti. Līdz ar to no 135 parlamenta deputātiem tajā piedalījās vien 82, no kuriem 70 jeb nedaudz vairāk nekā puse visu parlamenta deputātu neatkarības deklarāciju atbalstīja