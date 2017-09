Cietumsoda iespēja Pudždemonam ir atvērta, intervijā radio "Onda Cero" sacīja Spānijas ģenerālprokurors Hosē Manuels Masa.

Līdzās citām apsūdzībām Pudždemons var tikt apsūdzēts valsts līdzekļu nelikumīgā iztērēšanā, sacīja Masa.

Vienlaikus Katalonijas premjers publiski no jauna apstiprinājis, ka 1.oktobrī plānotais referendums tiešām notiks, neraugoties uz Madrides valdības iebildumiem un to, ka Spānijas Konstitucionālā tiesa to aizliegusi.

"Es apstiprinu, ka būs vēlēšanu urnas un biļeteni, kā arī kaut kas, kas ir pat vēl svarīgāks referendumam - vēlētāji," viņš sacīja.

Intervijā, kuru pārraidīja Francijas radiostacijā "France Inter", viņš atzina, ka nezina, vai vairums kataloņu ir par reģiona atdalīšanos no Spānijas, tomēr pauda pārliecību, ka 80% iedzīvotāju vēlas balsot.

Spānijas premjerministrs Marjano Rahojs vairākkārt uzstājis, ka referendums nenotiks, un viņa valdība, kā arī tiesas spērušas vairākus soļus, lai nepieļautu tā norisi.

Pirmdien Spānijas policija veikusi kratīšanu 30 Katalonijas pašvaldībās, kas atbalsta referendumu, vēsta mediji.