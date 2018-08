"Diemžēl, Ukraina ir cietusi neatgriezeniskus zaudējumus. Piecas stundas ilgas kaujas rezultātā gājuši bojā četri ukraiņu karavīri, vēl septiņi mūsu aizsargi guvuši dažādu pakāpju ievainojumus," paziņoja ministrijas preses pārstāvis Dmitro Gucuļaks.

Saskaņā ar ministrijas datiem, ap sešiem no rīta kaujinieki artilērijas un mīnmetēju uguns aizsegā pietuvojušies Ukrainas Bruņoto spēku mehanizētās brigādes priekšējām pozīcijām pie Krimskas apdzīvotās vietas un mēģinājuši ieņemt novērošanas posteņus. Pēc Gucuļaka teiktā, uzbrukumu izdevies atsist un tiek noskaidroti pretinieka zaudējumi.

Viņš sacīja, ka kaujas laikā Krievijas-okupācijas spēki veikuši vairāk nekā 30 šāvienus no 122 milimetru kalibra artilērijas, izšāvuši vairāk nekā 60 mīnas no 120 milimetru kalibra mīnmetējiem un 60 no 82 milimetru kalibra mīnmetējiem, kā arī veikuši aktīvu apšaudi no bruņutransportieru ieročiem un dažādu tipu granātmetējiem.

Krievija 2014.gada februārī okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu. Kopš 2014.gada aprīļa Maskavas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki, diversanti un Krievijas regulāro vienību karavīri ieņēmuši plašus apvidus Luhanskas un Doņeckas apgabalos, Ukrainas austrumos.