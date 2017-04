Kerčas šaurumā, Melnajā jūrā, agrā trešdienas rītā nogrimis kravas kuģis uz kura klāja bijuši 12 cilvēki. Pagaidām glābējiem izdevies atrast vismaz vienu apkalpes locekli, atsaucoties uz amatpersonu pausto vēsta raidsabiedrība BBC.

Saskaņā ar Krievijas kuģniecība aģentūras sniegto informāciju, kuģis "Geroi Arsenala" sadalījies divās daļās un nogrimis ap pulksten 3.40. Informācija par izglābto skaitu dažādos medijos atšķiras. Kā vēsta BBC, glābēji no ūdens izglābuši vienu apkalpes locekli, bet pārējo kuģotāju liktenis šobrīd nav zināms. Savukārt Krievijas ziņu aģentūra TASS vēsta, ka no bangojošajiem ūdeņiem izglābti trīs nogrimušā kuģa apkalpes locekļi.

Deviņi no apkalpes locekļiem bijuši ukraiņi, divi krievi un viens gruzīns. Tiek ziņots, ka ūdenī pamanīti četri cilvēki glābšanas vestēs, taču glābēji augsto viļņu un spēcīgā vēja dēļ nespējuši viņus sasniegt. Glābšanas operācija vēl turpinās.

Kuģis, kas no Azovas vedis labību uz Turciju, nogrimis aptuveni 19 jūras jūdžu (35 kilometru) uz dienvidiem no Tamaņas pussalas. Jūras ūdenī no vraka izplūdusi degviela, informējušas amatpersonas.