Kamēr Eiropa Vācijas un Francijas vadībā tikai plāno veidot vienotu un no citiem neatkarīgu militāru spēku , kas papildinātu NATO , par pasaules militārajām lielvarām un karatehnikas inovatoriem dēvē trīs valstis – ASV Krieviju un dažas pēdējās desmitgades arī Ķīnu

Lai gan par globāli lielāko ienaidnieku patlaban pasludināts terorisms, militāro tehnoloģiju jomā attīstību joprojām nosaka lielvaru sacensība. Līdz ar Aukstā kara beigām atmestās ģeopolitikas idejas atkal ir dienaskārtībā, un ASV, Krievija, Ķīna, kā arī virkne citu valstu izstrādā jaunu bruņojumu, ieročus un kara transportu.

Kā to apliecina pasaules vēsture, tieši bruņošanās nodrošina to, ka šo lielvaru starpā tieša karadarbība nenotiks. Ne velti arī Baltijā pašlaik dislocētais NATO un ASV militārais kontingents tiek dēvēts par atturēšanas spēkiem, kuru uzdevums nav aizstāvēt vai uzbrukt, bet nodrošināt to, ka karadarbība nemaz nesākas.

Piedāvājam iepazīties ar visu trīs militāro lielvaru lielākajiem lepnumiem: