Pazīstamais krievu kinorežisors Andrejs Zvjagincevs piektdien nosodījis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par centieniem nepieļaut opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija kandidēšanu nākamgad paredzētajās prezidenta vēlēšanās.

Video, ko internetā publiskojusi Navaļnija komanda, prominentais režisors arī kritizējis gaidāmās vēlēšanas, kurās Krievijas pilsoņi spiesti "izvēlēties vienu [kandidātu] no viena".

"Tur nav nekādas cilvēka cieņas, kad jūsu acu priekšā no oponenta atbrīvojas tik apzinātā, viduvējā un pretīgā veidā," paziņojis 2017. gada Kannu kinofestivālā Žūrijas balvu ieguvušās filmas "Nemīlestība" režisors.

"Ir vienkārši pretīgi skatīties šo izrādi," saka Zvjagincevs, piebilstot, ka Putinam ar viņa augošajiem popularitātes reitingiem nav ko baidīties no opozīcijas kandidātiem.

"Kādēļ tu baidies no atklātas politiskas cīņas? Tev nav iemesla no viņiem baidīties?" vēršoties pie Putin, sacīji Zvjagincevs, kurš ir viens no sekmīgākajiem Krievijas režisoriem. Viņa filmas godalgotas Venēcijas un Kannu kinofestivālos.

2015. gadā viņa filma "Leviatāns" tika nominēta ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvai kategorijā "Labākās ārzemju filma". Nākamā gada "Oskara" balvai šajā kategorijā Krievija nominējusi "Nemīlestību".

41 gadu vecais Navaļnijs pašreiz izcieš 20 diennakšu administratīvo arestu par atkārtotiem aicinājumiem uz nesaskaņotām akcijām.

Navaļnijam šāds soda mērs šogad piemērots jau trešo reizi.

Viņš aicinājis sestdien, prezidenta Vladimira Putina dzimšanas dienā, visā valstī rīkot demonstrācijas.

Navaļnijs grasās balotēties 2018. gada prezidenta vēlēšanās, kaut arī oficiāli viņam šādas iespējas nav, jo viņš izcieš nosacītu cietumsodu par krāpšanu. Navaļnijs šo lietu uzskata par politizētu un savu vainu nav atzinis.

Priekšvēlēšanu kampaņas oficiāli vēl nav sākušās un Putins nav apstiprinājis savu kandidatūru prezidenta vēlēšanās.