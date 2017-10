Jau priekšpusdienā līdz šim Kurdistānas autonomijas valdības kontrolētās pilsētas galvenajās ielās redzēti pirmie Irākas armijas tanki, un īsā laikā gandrīz bez kaujām irākiešu spēku rīcībā nonākuši visi pilsētas rajoni.

Abi lielākie ceļi, kas Kirkūku savieno ar Kurdistānas galvaspilsētu Erbīlu, patlaban atgādinot milzu sastrēgumus. Desmitiem tūkstoši automašīnu pamet šiītu spēku ieņemto pilsētu. Lai gan no Kurdistānas amatpersonām vēl rīta pusē izskanējis, ka 900 000 cilvēku apdzīvotā pilsēta tiks aizstāvēta, internetā publicēti desmitiem video un fotogrāfiju, kur redzama kurdu armijas jeb pešmergas atkāpšanās no Kirkūkas.

Rezultātā šosejas piepilda gan pešmergas konvoji, gan bēgošo civiliedzīvotāju automašīnu virknes.

We're now driving in long line of cars, slowly from Kirkuk towards Erbil. Many civilians have packed their stuff in matter of minutes. pic.twitter.com/KzdHACrMk7

— Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) October 16, 2017

30- Look at this queue on highway Kirkuk-Erbil. Almost all are civilians. Here a child, sitting next to road. Where will she sleep tonight? pic.twitter.com/vVIy5QmnVw

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) October 16, 2017

Shia Militias and Iraqi army shelled a convoy of civilians as they left Kirkuk towards Slemani: some people were killed, one Peshmerga said pic.twitter.com/auN5kWrqjA

— Fazel Hawramy (@FazelHawramy) October 16, 2017

Image of a (KDP) Peshmerga convoy fleeing Makhmour, towards Erbil, as #Iraq's armed forces continue their operations 🇮🇶 pic.twitter.com/Lne1cC7REv

— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) October 16, 2017





Savukārt Irākas karavīri soctīklos publiskojuši fotogrāfijas, kurās viņi redzami pozējam Kirkūkas mēra kabinetā. Tiek ziņots, ka pilsētas mēra biroja ēka ieņemta bez jebkādas cīņas.

Tāpat redzams, ka Kirkūkā ienākošos spēkus ar gavilēm sagaidījuši daļa arābu un turkmēņu.

🔴#SONDAKİKA Irak Ordusu ve Haşdi Şabi birlikleri Kerkük Valisinin odasındalar.. pic.twitter.com/yLpoARasad— Son Kale Türkiye🇹🇷 (@SonKaleTurkiye2) October 16, 2017

#Iraqi forces reach the peshmerga statue on the other side of #Kirkuk. There has been almost no #Kurdish resistance pic.twitter.com/iB2QlS1BkA

— Tom Westcott (@WestcottTom) October 16, 2017













Irākas armijas karavīru publiskotās fotogrāfijas liecina, ka armijas spēki tiek koncentrēti arī Ninīves reģionā uz ziemeļiem un uz austrumiem no Mosulas, taču ziņu par sadursmēm šajā apgabalā nav.

Vēsturiski Kirkūkas reģiona pamatiedzīvotāji ir kurdi, bet 80. gados diktatora Sadama Huseina arabizācijas politikas rezultātā tajā tika ievesti simtiem tūkstoši arābu, galvenokārt šiīti no nabadzīgajiem valsts dienvidu apgabaliem.

Pēc tam, kad 2003. gadā pēc Sadama Huseina gāšanas Kurdistāna ieguva autonomijas tiesības, Kirkūkas reģions tajā netika ieskaitīts. Tomēr, kad 2014. gadā "Daesh" uzbrukuma laikā Irākas armija no džihādistiem bēga bez īpašas pretošanās, kurdu pešmergas spēki daļu reģiona sīvās cīņās ar islāmistiem pārņēma savā kontrolē. Kopš tā laika Kurdistānas autonomijas valdība faktiski pārvalda arī Kirkūkas reģionu.

Pretenzijas uz kurdu pārvaldi Kirkūkā skaļi izskanēja līdz ar Kurdistānas izsludināto neatkarības referendumu, kas notika 25. septembrī, aptverot arī strīdus teritorijas, tostarp Kirkūku. Pēc referenduma rezultātu paziņošanas Irākas parlaments aicināja premjeru al Abadi nosūtīt uz to armiju.

Lai gan premjers vēl pagājušajā nedēļā paziņoja, ka nevēlas bruņotu konfrontāciju, un vēl šo ceturtdien valdība apliecināja, ka neplāno nekādas militāras operācijas Kirkūkā, jau ceturtdien bija manāma Irākas armijas, policijas un šiītu brīvprātīgo spēku virzīšanās uz Kirkūku.