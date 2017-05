Fregates "Roald Amundsen" (Norvēģija) un "Evertsen" (Nīderlande) pavadīja uz Lietuvu prāmi ar Norvēģijas Bruņoto spēku tehniku. Tā ir pirmā reize, kad NATO Jūras spēki piedalās alianses paplašinātās klātbūtnes potenciāla pārdislocēšanā.

Kā uzsvēris NATO 1. pastāvīgās Jūras spēku grupas karakuģu vienības komandieris Ole Mortens Sandkvists, Lietuvā dislocētajam NATO daudznacionālajam bataljonam paredzētās militārās tehnikas pārvietošana pa jūras ceļu "ļauj vienībai nodemonstrēt alianses spēku atrašanos Baltijas jūrā un vienlaikus trenēties un noslīpēt taktiku".

Prāmī atvestā tehnika, tai skaitā tanki "Leopard", kājnieku kaujas mašīnas "CV 90", dažādu modifikāciju bruņumašīnas "M113", kravas un vieglie transportlīdzekļi nogādāti Vācijas vadītā starptautiskā bataljona dislokācijas vietā Ruklā. Jau tuvākajā laikā tur ieradīsies arī viss Norvēģijas kontingents - aptuveni 200 karavīru.

Šobrīd NATO bataljona kaujas grupā Lietuvā jau dislocēti vairāk nekā 450 karavīru no Vācijas, 100 no Beļģijas un 250 no Nīderlandes.

NATO karakuģus sestdien Klaipēdas centrālajā prāmju terminālī varēs aplūkot visi interesenti.