Klusais amerikāņu karš Āfrikā: 20 valstīs dislocēti 1700 karavīri

Salīdzinājumam pirms sešiem gadiem specvienību karavīri bija iesaistīti 116 operācijās visā pasaulē, bet pērnā gada nogalē Āfrikā vien bija aktīvas 96 operācijas. Savukārt no 2006. līdz 2016. gadam kontinentā dislocēto skaits pieauga no 1 % līdz 17 % no visiem ASV specvienību karavīriem. Tas vērtējams kā lielākais aktivitātes pieaugums, kāds jebkad pieredzēts vienā reģionā.

Šobrīd aptuveni 1700 karavīri 20 Āfrikas valstīs iesaistīti operācijās, kuru mērķis ir palīdzēt vietējām varām cīnīties pret terorismu un ekstrēmismu, atsaucoties uz ASV Armijas specvienību komandcentra vadītāja Donalda Bolduka pērn oktobrī rakstītajām stratēģiskajām plānošanas vadlīnijām, ziņo "Vice". Pērn izskanējusi informācija par ASV spēku iesaisti pat 32 kontinenta valstīs.

"Izaicinājumi Āfrikā var radīt draudus, kuri pārsniedz tos, kuri ASV draud no konfliktiem Afganistānā, Irākā un Sīrijā," paredz Bolduks. Viņš skaidro, ka specvienību operācijas koncentrējas uz cīņu pret aizvien plašāku nelegālu tīklu veidošanos, teroristu "paradīzēm" jeb drošajām zonām, ekstrēmistu mēģinājumiem gāzt pastāvošo valstu iekārtas, kā arī resursu un rekrūšu pieaugumu ekstrēmistu organizācijām.

Šo operāciju dēļ specvienību iesaiste Āfrikā tuvākajā nākotnē tikai pieaugs, raksta Bolduks. Vienlaikus viņš apgalvo, ka ASV šajā kontinentā nekaro. Medijs gan norāda, ka tas ir neprecīzi, piemēram, attiecībā uz operācijām pret teroristu grupējumu "Al-Shabaab" Somālijas tā dēvētajā "pelēkajā zonā" jeb zonā, kurā neeksistē valsts kontrole – tajā vēl šā gada maijā gāja bojā ASV specvienības karavīrs Kails Milikens.

Pretēji ASV prezidenta Donalda Trampa solītajai "Ameriku vispirms" politikai, tieši Trampa administrācijas noteiktie atvieglojumi militārajām operācijām ļāvuši Bruņotajiem spēkiem brīvāk izmantot specvienību karavīrus un gaisa spēku uzlidojumus misijās ārpus ASV robežām.

Tikmēr Pentagons uzsver, ka šajās operācijās dislocēto karavīru uzdevums galvenokārt ir trenēt, dot padomus un asistēt vietējiem drošības spēkiem. Tāpat ASV vairākām valstīm piegādā bruņojumu, piemēram, pret teroristu grupējumu "Boko Haram" karojošajām valstīm Nigērijai, Kamerūnai, Nigērai un Čadai sniedzot palīdzību 156 miljonu ASV dolāru apmērā.

Tāpat ASV specvienības iesaistītas operācijās pret Džozefa Konija vadītās "Ugandas bērnu armijas" atzariem Centrālāfrikas republikā, kā arī turpina īstenot misijas pilsoņkara sadalītajā Lībijā.

Kopumā Āfrikā, pēc Bolduka rakstītā, darbojas aptuveni 50 teroristu un dažādu ekstrēmistu organizācijas. Šādu organizāciju skaita un aktivitātes pieaugumu apliecina arī teroraktu un dažādu uzbrukumu skaits, kas desmit gadu laikā no 2006. līdz 2015. gadam pieauga no vidēji 100 līdz 2000 incidentiem gadā.

"Daudzi Āfrikas parametri sliecas krist. Mēs ticam, ka situācija Āfrikā bez mūsu līdzdalības paliks sliktāka," plānošanas dokumentā raksta Bolduks.