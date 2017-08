"Strādājam pie vienošanās ar [Krievijas valsts atomenerģētikas korporāciju] "Rosatom" par kodoldegvielas piegādi. To paredzēts atvest nākamgad," viņa teikto citē ziņu portāls "Afn.by".

Aprīļa sākumā Astravjecas AES paziņoja, ka pabeigti pirmā reaktora korpusa montāžas darbi, bet šonedēļ Baltkrievijas Enerģētikas ministrija pavēstīja, ka septembrī spēkstacijas būvlaukumā tiks nogādāts otrā reaktora korpuss un tā montēšanu paredzēts uzsākt līdz gada beigām.

Kodolspēkstacijā, kas tiek celta par Krievijas valsts sniegta aizdevuma līdzekļiem, būs divi reaktori, katrs ar 1200 megavatu jaudu.

Kā pirms mēneša paziņoja "Rosatom", kas ceļ Baltkrievijā pirmo atomelektrostaciju, abi Astravjecas AES reaktori sāks darboties 2020. gada vasarā.

Iepriekš tika ziņots, ka pirmais reaktors būs gatavs darbam 2019. gadā, bet otrais - gadu vēlāk.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas – Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju šķir tikai aptuveni 110 kilometri.

Lietuvu satrauc neatbildētie jautājumi par to, kā tiks veikta izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un kā tiktu nodrošināta cilvēku evakuācija no Viļņas iespējamās kodolavārijas gadījumā.

Minska noraida Lietuvas pārmetumus, apgalvojot, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem. Vienlaikus Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk, savukārt Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.