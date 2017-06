Perezs norādījis, ka visas desmit atklātās Zemei līdzīgās eksoplanētas jeb ārpus Saules sistēmas ap citām zvaigznēm riņķojošās planētas esot klinšainas un atrodoties tik tālu no zvaigznēm, ka uz tām varētu atrasties ūdens un attiecīgi tās varētu būt piemērotas arī dzīvībai uz to virsmas. Viena no tām esot izteikti līdzīga Zemei gan izmērā, gan tās attālumā no zvaigznes, ap kuru tā riņķo, taču nekādi citi dati par to nav iegūti.

Kopumā "Kepler" savas misijas laikā atradis un identificējis vēl 4034 planētu, tostarp 2335 citplanētu kandidātus. No tiem ap 50 varētu būt Zemes izmēra un teorētiski apdzīvojamas. Salīdzinoši, Saules sistēmā par teorētiski apdzīvojamām pēc "Kepler" komandas metodoloģijas uzskatāmas Zeme, Marss un Venēra.

Zinātnieki norāda, ka pirms "Kepler" palaišanas tika uzskatīts, ka eksoplanētas lielākoties ir lielizmēra planētas kā Jupiters, taču šī programma palīdzējusi saprast, ka tās var būt gan lieli auksti gāzes giganti, gan klinšainas planētas, gan ledus kluči, gan planētas, kurās viļņo šķidrums vai karsta lava, atzīmē CNN.

Pilnīgs eksoplanētu katalogs zinātniekiem ļaus apjaust, cik daudzas citplanētas ir pielīdzināmas Zemei. Līdz šim noskaidrotie dati ļauj secināt, ka vairums ir gāzveida, bez cietas virsmas vai arī ar atmosfēru, kas nepieļauj mums zināmu dzīvības formu eksistenci.

Turpmāka "Kepler" atrasto Zemei līdzīgo planētu novērošana varētu notikt ar teleskopiem tepat no zemes.