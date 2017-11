Ministrija ierakstā apgalvoja, ka tviterī un "Facebook" publicētajos attēlos ir redzams "Daesh" konvojs, kas pametis Abu Kemālas pilsētiņu, kuru Sīrijas un Krievijas spēki esot atbrīvojuši pagājušajā nedēļā.

"ASV patiesībā piesedz "Daesh" kaujas vienības, lai saglabātu to kaujas spējas, pārvietotu tos un izmantoto Amerikas interešu aizsardzībai Tuvajos Austrumos," bija teikts ministrijas tvitera ierakstā, kurā saite aizveda uz plašāku "Facebook" ierakstu ar apsūdzībām, ka ASV palīdz teroristiem.

Tāpat ministrija skaidro, ka ASV vadītā koalīcija atteikusies sadarboties, lai iznīcinātu bēgošos "Daesh" konvojus.

Taču jau drīz paši ministrijas sociālo tīklu konti sekotāji komentāros sarkastiski norādīja, ka viens no attēliem ir ņemts no videokrātuvē "Youtube" publicēta datorspēles "AC-130 Gunship sumulator: Special Ops Squadron" video.

Turklāt attēla stūrī pat bija atstāts spēles izstrādātāja ieraksts, ka šis ir joprojām izstrādes stadijā esošs projekts.

Savukārt žurnālistu izmeklēšanas grupa "Bellingcat", kas jau iepriekš ir nodarbojusies ar Krievijas propagandas atmaskošanu par notikumiem Ukrainā, norāda, ka cits no ministrijas publicētajiem attēliem patiesībā ir uzņemts 2016. gadā Irākā.

The @mod_russia uses images from a computer game as evidence the US is working with ISIS https://t.co/8uv2vbEHeQ pic.twitter.com/EvqP1Id5pR— Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 14, 2017

Pēc dažām stundām tvitera ieraksts tika dzēsts un pārpublicēts jau ar citu attēlu komplektu, bet joprojām apsūdzot ASV par sadarbību ar "Daesh".

#RusMoD shows irrefutable evidence that US are actually covering ISIS combat units to recover their combat capabilities, redeploy, and use them to promote the American interests in the Middle East https://t.co/jcb7G4MAfZ pic.twitter.com/VIMjfFGJEg— Минобороны России (@mod_russia) November 14, 2017

Ministrija arī izplatīja paziņojumu, ka nepareizos attēlus ieraksta pirmajā versijā kļūdas dēļ publicējis kāds iestādes civilais darbinieks, ziņo raidsabiedrība BBC.

Jāatzīmē, ka šī nav pirmā reize, kad Krievija izmanto neīstus pierādījumus savas propagandas paušanai. Olivera Stouna dokumentālajā filmā par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Kremļa saimnieks demonstrēja video ar "Krievijas aviācijas panākumiem" Sīrijā, taču tie izrādījās kadri no ASV uzlidojuma "Taliban" kaujiniekiem Afganistānā 2013. gadā.