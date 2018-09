SOHR ziņoja, ka Krievijas militārās lidmašīnas veikušas 30 uzlidojumus 16 rajonos Idlibas rietumos, Hamā un Latākijas ziemeļaustrumos. SOHR vadītājs Rami Abdelrahmans sacīja, ka iepriekš pēdējo reizi Krievijas lidmašīnas šos apgabalus bombardēja 15.augustā.

Nacionālās atbrīvošanas fronte, kas ir Idlibas lielākā nedžihādistu alianse, ziņu aģentūrai DPA apstiprināja, ka uzlidojumos un apšaudēs cietuši vairāki ciemati Idlibas lauku apvidos un divi ciemati Hamā.

