Krievijas amatpersonas ik pa laikam publiski atgādina, ka vēlas sadarboties Vašingtonu jautājumos, kas skar Sīriju un cīņu pret terorismu, norāda aģentūra "Reuters".

Attiecības starp Krieviju un ASV ir nokaitētas pēc tam, kad aprīļa sākumā prezidents Donalds Tramps deva pavēli izšaut 59 raķetes pa Šairatas aviobāzi Sīrijā, tādējādi atbildot ķīmisko ieroču izmantošanai.

Krievija nosodīja ASV par tās uzbrukumu, norādot, ka tas tikai veicinājis agresiju un kaitēs abu valstu attiecībām.

Savukārt par šādu Krievijas nostāju bija vīlusies ASV. "Esmu diezgan vīlies saistībā ar Krievijas reakciju," norādījis ASV valsts sekretārs Rekss Tilersons.

"Tas vien liecina par to, ka Krievija nepārtraukti turpina atbalstīt Asada režīmu. It īpaši viņi turpina to darīt pēc tam, kad režīms veicis šausminošu uzbrukumu saviem civiliedzīvotājiem," apgalvoja Tilersons.

"Tāpēc tā ir vilšanās. Skumji, bet man jāteic, ka tas nebija nekāds pārsteigums," uzsvēra ASV valsts sekretārs.