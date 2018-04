Sīrieši, kas piedalījās prezentācijā, vispirms uzstājās OPCW mītnē, bet pēc tam devās uz preses konferenci, kurā visi kā viens pauda teju identiskas liecības: ķīmiskie ieroči Dumas pilsētā netika izmantoti, savukārt asfiksiju, par kuru sūdzējās pacienti, kas pēc notikušā devās uz slimnīcu, ir izraisījusi dūmu un putekļu ieelpošana. Tāpat "aculiecinieki" apgalvoja, ka ķīmisko vielu smaržas Dumā nebija sajūtamas, ziņo "Associated Press".

ASV, Francijas un Lielbritānijas OPCW pārstāvji neieradās uz Krievijas organizēto prezentāciju, nosaucot to par propagandas pasākumu, norāda "Reuters". Lielbritānijas pārstāvis Pīters Vilsons kritizēja Krievijas rīcību: "OPCW nav teātris. Krievijas lēmums to izmantot ļaunprātīgos nolūkos ir saistīts ar tās vēlmi iedragāt OPCW darbu, it sevišķi misiju, kas izmeklē to vai Sīrijā ir izmantoti ķīmiskie ieroči."

Liecību, par to, ka Dumā ķīmiskie ieroči netika pielietoti sniedza arī kāds 11 gadus vecs zēns. Krievijas vēstnieks Aleksandrs Šuļgins apgalvoja: "Mazais Hasans ir ļoti svarīgs liecinieks. Viņš stāsta patiesību." Tāpat Šuļgins izteicās, ka pēc šīs sanāksmes, nevienam nevajadzētu būt šaubām par to, kurš izplata viltus ziņas un īsteno informācijas karu. Šie komentāri, visticamāk, bija adresēti Rietumu virzienā.

Jau ziņots, ka 7. aprīlī uzbrukumā Dumas pilsētā bojā gāja desmitiem cilvēku. ASV un tās sabiedrotās apgalvo, ka uzbrukumā ir izmantoti ķīmiskie ieroči, iespējams, nervu aģents, un uzbrukumu ir veikusi Sīrijas prezidenta Bašara al Asada valdība. Gan Asads, gan viņa sabiedrotā Krievija šīs apsūdzības kategoriski noraida un apgalvo, ka ķīmisko ieroču uzbrukums ir safabricēts.