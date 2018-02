ANO humanitārais pārstāvis Jens Learke žurnālistiem Ženēvā paziņojis, ka ANO otrdienas rītā saņēmis ziņojumus par nepārtrauktām cīņām Austrumgūtā. "Acīmredzot situācija uz vietas nav tāda, lai humānās palīdzības konvoji varētu iebraukt un varētu notikt medicīniskā evakuācija," norādījis ANO pārstāvis.

Otrdien bija pirmā diena, kad Krievijai bija jāietur piecu stundu – no pulksten 9 līdz pulksten 14 pēc vietējā laika – pauze karadarbībā, lai nodrošinātu ievainoto evakuāciju un drošu koridoru civiliedzīvotājiem, lai viņi varētu teritoriju atstāt. Ārzemju medijs norāda, ka tiek uzskatīts, ka apmēram 400 000 cilvēku atrodas nemiernieku kontrolētajā teritorijā, bet vairāk nekā 560 cilvēku ir nogalināti pēdējo nedēļu laikā. Tur esošajiem cilvēkiem akūti trūkst pārtikas un medikamentu.

Atsaucoties uz ANO, medijs vēstī, ka otrdien pāris stundas iestājusies relatīva pauze karadarbībā, bet uzbrukums un karadarbība ātri vien atsākusies. Lielbritānijā bāzētā Sīrijas Cilvēktiesību uzraudzības grupa paziņojusi, ka helikopteri un kara lidmašīna sasniegušas mērķus, uzbrūkot no gaisa, un uguns atklāta arī uz zemes. Atsaucoties uz "The Guardian" avotu – vietējo aktīvistu un iedzīvotāju –, medijs norāda, ka samazinājies tikai kaujas lidmašīnu uzlidojumu skaits. "Neviena no ģimenēm vai civiliedzīvotājiem nav izgājusi no bumbu patvertnēm, jo neviens netic režīmam vai krieviem," "The Guardian" atzinis aktīvists.

Jau ziņots, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins devis rīkojumu par ikdienas "humānās pauzes" ieturēšanu sākot no 27. februāra nemiernieku kontrolētajā Sīrijas galvaspilsētas Damaskas piepilsētā Austrumgutā.

Rīkojums saistīts ar ANO Drošības padomes sestdienas lēmumu par 30 dienu ugunspārtraukšanu Sīrijā.

Pauze karadarbībā būs spēkā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 14.00. Mierīgo iedzīvotāju izkļūšanai no aplenktā rajona tikšot atvērts humānais koridors, skaidro Krievijas aģentūra.

Nemiernieku kontrolētā Austrumguta jau nedēļu ir pakļauta smagai Krievijas atbalstīto prezidenta Bašara al Asada spēku veiktai bombardēšanai. Novērotāji ziņo par vairāk nekā 500 bojāgājušajiem civiliedzīvotājiem, tostarp vairāk nekā 127 bērniem šajā laika periodā.

Rajonā triecieni tika vērsti arī pret pārtikas noliktavām un vairākām slimnīcām.