Ikgadējā ziņojumā "Starptautiskā drošība un Igaunija 2018. gadā" dienests norādījis, ka Krievija centīsies visās trīs Baltijas valstīs aptraipīt simtgades pasākumus un mazināt to nozīmi, izmantojot propagandu un neīstu institūtu un domnīcu viedokļus.

Igaunijas Ārējās izlūkošanas dienests norādījis, ka viena no pirmajām zīmēm, kas liecināja par 2018. gadā gaidāmo informācijas ietekmēšanas kampaņu no Krievijas puses, bija pagājušā gada 24. oktobrī Sanktpēterburgā notikusī konference "Kari un revolūcijas no 1917. gada līdz 1920. gadam: Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valstiskuma dzimšana". Konferenci organizēja Krievijas Baltijas studiju asociācija sadarbībā ar Krievijas prezidenta administrāciju un Kremlim lojālo Aleksandra Gorčakova publiskās diplomātijas atbalsta fondu.

Krievija arī aktīvi meklē vēsturniekus no Baltijas valstīm, kuri būtu gatavi ar savu piedalīšanos leģitimizēt Kremļa propagandu, kas vērsta pret Latviju, Lietuvu un Igauniju. "Skaidrs, ka Krievija nevēlas patiesu dialogu vai diskusijas (..). Tā vietā tā mēģina izmantot iedomātā ienaidnieka pārstāvjus," teikts ziņojumā.

Igaunijas Ārējās izlūkošanas dienests norādījis, ka Krievija vēl nav nepārprotami nosodījusi padomju režīma noziegumus pret cilvēci Krievijā un citās valstīs, un cenšas ietekmēt un "vadīt sensitīvu vēsturisko notikumu vērtējumu, izmantojot valdības institūcijas, tostarp īpašos dienestus, līdzīgi kā padomju laikos."

"Lai gan 2017. gadā tika atmaskota Krievijas iejaukšanās vairāku valstu iekšējās lietās, tas neatturēja Kremli no jaunu ietekmēšanas operāciju sākšanas. 2018. gadā Krievijas ietekmēšanas centieni būs tikpat aktīvi, cik pēdējos gados," norādīts ziņojumā.

Igaunijas izlūkdienests arī norādījis, ka Krievijas slepenajiem dienestiem šādas operācijas ir lēts, efektīvs un labi zināms instruments to ieroču arsenālā. Turklāt Krievijas prasmes un spējas šajā jomā pieaug, un Krievija jau tagad ir gatava daudz plašākām dezinformācijas kampaņām, sacīts ziņojumā.