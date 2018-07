"Veikti kompensācijas pasākumi papildu paaugstinātu tarifu veidā no 25% līdz 40% atkarībā no importa produkta," paziņoja Krievijas ekonomikas ministrs Maksims Oreškins. Ministrs norādīja, ka ASV nesen ieviestie tirdzniecības ierobežojumi izmaksājuši Maskavai 537,6 miljonus ASV dolāru (459,1 miljonu eiro). "Mūsu ievedmuitas paaugstināšana kompensēs tikai daļu no šiem zaudējumiem," viņš piebilda.

Oreškins sacīja, ka saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem Krievijai ir tiesības šādi rīkoties, un paziņoja, ka Maskava varētu nākotnē īstenot vēl citus pasākumus. Pagājušajā mēnesī Krievija iesniedza PTO sūdzību par ASV, apsūdzot Vašingtonu vairāku starptautisko tirdzniecības noteikumu pārkāpšanā.

Krievija oficiāli pieprasīja ASV konsultācijas par tās noteiktajiem tarifiem alumīnija un tērauda importam. Saskaņā ar PTO noteikumiem, ja konsultācijas netiek noorganizētas 60 dienu laikā, Krievija var lūgt PTO izveidot grupu strīda atrisināšanai, kas ievadītu garu un dārgu juridisko cīņu.

Kremlis iepriekš piektdien arī brīdināja, ka tirdzniecības karš starp ASV un Ķīnu radīs sekas pasaules ekonomikai, vienlaikus norādot, ka Krievija ir gatava aizsargāt savas intereses ekonomiskās neskaidrības laikā.