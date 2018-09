Erdogans ar Putinu par buferzonu izveidošanu vienojušies tikšanās laikā Sočos, Krievijā. Buferzona stāšoties spēkā 15. oktobrī un būšot 15 līdz 20 kilometrus plata.

Vienošanās paredzot no nemiernieku kontrolētās buferzonas daļas "atvilkt visus radikālos kaujiniekus", piemēram, džihādistu grupējuma "Hay'et Tahrir al-Sham" (agrāk "al-Nusra Front") kaujiniekus. Par to atbildību uzņēmusies Turcija, kura atbalsta vairumu Idlibas reģionā esošo nemiernieku grupējumu un līdz ar to de facto kontrolē teritoriju. Līdz 10. oktobrim nemierniekiem no buferzonas jāatvelk arī savi smagie ieroči.

Savukārt līdz 2018. gada izskaņai jāatjauno tirdzniecības ceļi starp Latākijas ostu un lielajām Sīrijas pilsētām Alepo un Hamu, pēc tikšanās vienošanās noteikumus skaidrojis Putins. Nav gan precizēts, kā tieši, neparedzot nemiernieku atkāpšanos vai padošanos, tiktu panākta transporta plūsmas atjaunošana caur to kontrolētajām teritorijām.

Demilitarizētajā zonā Krievija un Turcija īstenošot koordinētas patruļas, norādījis Erdogans. Viņš arī kārtējo reizi uzsvēra, ka lielākais drauds Turcijai ir kurdu "Tautas aizsardzības vienības".

ANO iepriekš brīdinājušas, ka plaša mēroga militārā operācija Idlibas reģionā, kurp kopš 2011. gada pārcēlušies liels skaits Sīrijas prezidenta Bašara al Asada opozicionāru, un patlaban uzturas vismaz trīs miljoni cilvēku, izraisītu "asiņu vannu" un kļūtu par smagāko humāno katastrofu 21. gadsimtā.

Turcijas smagā tehnika Idlibā:

#Syria: large Turkish convoy crossed border at dawn, bringing APCs & tanks to the Observation Post in Jebal Shashabo (NW. #Hama). https://t.co/ANDpCRAsP8 pic.twitter.com/sFNSLpdHfR — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 15, 2018





#Turkey moves 155mm artillery cannons & other motorised units from border province to Kilis to another border province Hatay across #Syria's Idlib. pic.twitter.com/KC2KQwLHi7 — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 16, 2018





#Syria: for 1st time ever since deployment of Turkish Observation Posts, a #TSK armored convoy with tanks entered Greater #Idlib this morning, reaching #Morek (N. #Hama). pic.twitter.com/Y6BFFABjRU — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 13, 2018





Panāktā vienošanās tiek uzskatīta par Erdogana panākumu, kurš asi iestājies pret Turcijas pierobežā esošā Idlibas reģiona ieņemšanu, kā arī pēdējo nedēļu laikā uz reģionu nosūtījis milzīgas smagās kaujas tehnikas kolonnas. Līdz ar vienošanos apturētas arī kopš septembra sākuma aktīvi īstenotās Krievijas un Sīrijas gaisa spēku bombardēšanas kampaņas reģionā, kas prasījušas desmitiem cilvēku dzīvības.

Oficiāli Turcija pret masīvu kampaņu Idlibā līdz šim iebildusi, lai novērstu milzu bēgļu plūsmas pāri robežai. Vienlaikus tā nav mainījusi savu aso retoriku, norādot, ka iestājas pret al Asada režīmu.