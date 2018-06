Putinu atzinīgi vērtē vairs 72% Krievijas iedzīvotāju, kas joprojām ir augsts rādītājs, salīdzinot ar citu valsts līderu vērtējumu pašu mājās. Tomēr, kā atzīmē medijs, tas ir vērtējams kā ievērojams kritums, iepretim gandrīz 90% atzinībai, ko Putins baudīja pēc Ukrainai piederošās Krimas okupācijas.

Savukārt līdz 42% nokritusi Krievijas iedzīvotāju "uzticība" valsts līderim, kas ir zemākā kopš 2013. gada. Šie rādītāji joprojām apliecina tautas salīdzinoši vienoto atbalstu nepilnus divas desmitgades valdījušajam Putinam un neliecina par ilgām pēc iekārtas maiņas.

Krievijas ekonomikā līdz ar naftas cenas pieaugumu tagad vērojama lēna izaugsme pēc ilgstošas recesijas perioda. Pēc uzvaras šopavasar notikušajās prezidenta vēlēšanās, uzsākot savu ceturto piecu gadu prezidentūras termiņu, Putins paziņoja, ka ekonomikas jautājumu sakārtošana esot augsti viņa prioritāšu sarakstā.

Tikmēr, kā to rāda cilvēku noraidošā attieksme pret pensijas vecuma maiņām, viņa iecerētās reformas varētu nest vēl lielāku popularitātes reitinga kritumu. Līdz šim jau vairāk nekā divi miljoni Krievijas iedzīvotāju parakstījuši opozicionāra Alekseja Navaļnija rosinātu interneta petīciju, iestājoties pret pensiju vecuma palielināšanu no 60 līdz 65 gadiem vīriešiem un no 55 līdz 63 gadiem sievietēm.