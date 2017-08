Uzlidojumā iznīcināts aptuveni 20 pilnpiedziņas automašīnu, bruņumašīnu un tanku konvojs, un vismaz 200 džihādisti, apgalvo Krievijas ministrija.

Paziņojumā nav precizēts, kad uzlidojums ir noticis, bet Lielbritānijā bāzētā novērošanas organizācija "Sīrijas Cilvēktiesību observatorija" informē, kas tas noticis piektdien, 18. augustā.

Novērotāji uzlidojumā bojāgājuši skaitu gan uzrāda pieticīgāku – 70 nogalināto, kas ir ievērojami mazāk par Krievijas sniegtajiem datiem. Par piektdien notikušu uzlidojumu kaujinieku konvojam ziņo arī aktīvistu uzturētais ziņu kanāls "Deir Ezzor 24".

"Daesh" kopš 2015. gada tur aplenkumā valdības spēku kontrolē joprojām palikušo Deir ez Zoru. Apmēram 90 000 civiliedzīvotāju tur ir atkarīgi no ANO organizētām no gaisa nomestām palīdzības kravām.

Krievija, kas pirms diviem gadiem sāka militāro kampaņu Sīrijā prezidenta Bašara al Asada spēku atbalstam, veic uzlidojumus "Daesh" pozīcijām pie Deir ez Zoras, lai nepieļautu pilsētas krišanu džihādistu rokās.

Sīrijas un tās sabiedroto spēku karavīri tikmēr tuvojas pilsētai no rietumiem pa galveno ceļu no Palmīras. Augustā režīma spēki jau atkaroja Suhnas pilsētu, kas atrodas tikai 120 km no Deiz ez Zoras.

Lai gan "Daesh" joprojām kontrolē lielāko daļu Deir ze Zoras provinces, grupējums strauji zaudē platības citur Sīrijā.