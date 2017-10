Сегодня исполнился ровно месяц с того дня, как Зелимхан вылетел рейсом Москва-Грозный в столицу Чечни. Через два дня он пропал безвести. 8 августа он со своей матерью вышел из дома с целью снять наличности в банкомате, в центральном отделении Сбербанка по ул. Первомайская, после чего мать уехала домой на такси, а он отправился навестить свою знакомую в ее офис, который находится в 800-х метрах от здания банка. Мать Бакаева - последний человек, который видел Зелимхана. Через несколько минут после того, как они разминулись с матерью, он написал смс своей знакомой следующего содержания: "Через 10 минут буду у тебя". В офис к знакомой он так и не пришел. #зелимбакаев #зелим #зелиминфо #зелимбакаевинфо #бакаевинфо #рамзан #рамзанкадыров #кадыров #грозный #чечня #москва #бакаевчечня #спасение #помощь #жизнь #zelim #zelimbakaev #bakaev #kadyrov #ramzankadyrov #grozny #chechnya #chechenrepublic #help

