Ķīmiskais uzbrukums nemiernieku kontrolētajai piepilsētai Dumai, kura sarīkošanā Sīrijas opozīcija un Rietumi vaino Krievijas atbalstīto prezidenta Bašara al Asada režīmu, noticis 7. aprīlī. Maskava un Damaska kategoriski noliedz, ka tāds uzbrukums vispār būtu noticis. Savukārt ASV, Lielbritānija un Francija 14. aprīlī deva raķešu triecienu pa Sīrijas spēku objektiem, kas esot saistīti ar ķīmiski uzbrukumu.

22. aprīlī Krievijas TV Pirmais kanāls savā sižetā apsūdzēja Rietumu politiķus un medijus, ka tie "ignorē skaidras liecības, ka ķīmiskais uzbrukums Dumā nav noticis". Stāstot, ka nemiernieku video ar uzbrukuma sekām ir inscenēti, sižetā demonstrētas fotogrāfijas no sīriešu režisora Humama Husari 2016. gada īsfilmas uzņemšanas gaitas.

Turklāt šīs fotogrāfijas jau iepriekš bija publicējusi aģentūra "Reuters". Attēli joprojām atrodami aģentūras fotobankā. pārliecinājās "Delfi" (galerijā zemāk). "Reuters" 2016. gada publikācijā skaidrots, ka Husari mākslas filma rekonstruē 2013. gada ķīmisko uzbrukumu nemiernieku kontrolētajai Gutas piepilsēta. ANO izmeklēšanā tika konstatēts, ka uzbrukumā izmantota zarīna gāze.

Tos pašus 2016. gada kadrus no filmēšanas laukuma 22. aprīlī Kanālā "Rossija 1" demonstrēja arī Krievijas propagandista Dmitrija Kiseļova raidījumā. Sižetā reportieris Jevgēnijs Poddubnijs apgalvo, ka "kritiska pierādījumu masa" norāda, ka "ārzemju izlūkdienesti" "iestudē" video materiālus, lai "demonizētu" Asada režīmu.

Husari telefonintervijā RFE/RL 24. aprīlī apliecinājis, ka Krievijas TV parādītie kadri patiešām ir no viņa filmas uzņemšanas laukuma, nevis ķīmiskā uzbrukuma iestudēšana. "Kad mēs 2016. gadā to veidojām, mēs par to runājām un neko neslēpām," viņš uzsver. Attēlu izmantošanu Krievijas kanālos viņš sauc par "ļoti lētu" triku, papildinot, ka ir pietiekami daudz liecību, kas apstiprina ķīmisko uzbrukumu notikšanu Sīrijā. "Es domāju, ka šis Krievijai ir lēts mēģinājums noliegt acīmredzamo, un tas, manuprāt, notiek ļoti izmisīgi," teic Husari.

Saskaņā ar Pasaules veselības organizācija datiem 7. aprīļa uzbrukumā Dumā gājuši bojā 43 cilvēki, kuriem novēroti saindēšanās simptomi.

Kanāls "Rossija 24", uzstājot, ka uzbrukums ir inscenējums, arī parādījuši interviju ar kādu zēnu, kurš bijis redzams video pēc iespējamā ķīmiskā uzbrukuma, un viņa tēvu. Pēc šī sižeta amerikāņu portāls "The Intercept" identificēja, ka zēns un viņa tēvs filmēti Sīrijas armijas virsnieku klubā Damaskā. Sižeta autors Poddubnijs tviterī gan apgalvoja, ka uz intervējamiem nekāds spiediens nav izdarīts.

