Skandalozais Krievijas uzņēmējs, kādreizējais impīčmenta ceļā no Lietuvas prezidenta amata atceltā Rolanda Paksa vēlēšanu kampaņas galvenais finansētājs Jurijs Borisovs cenšas pasargāt no nojaukšanas nelikumīgu pazemes būvi, kas atrodas viņa īpašumos Lietuvas Traķu rajonā un kurā slepeni ierīkota viena no modernākajām šautuvēm valstī, vēsta laikraksts "Lietuvos rytas".