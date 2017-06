Krievijas Valsts domē rosina atjaunot himnu 'Dievs, sargi Caru'

"Lai gan pašreizējo himnu dziļi ciena daudzi Krievijas iedzīvotāji, tieši impērijas himna iemieso sevī lepnumu par varonīgām uzvarām un simbolizē diženu valsti ar diženu vēsturi," teikts likumprojekta aprakstošajā daļā.

Kā uzskata likuma autori, "Dievs, sargi Caru" noteikšana par valsts himnu "ļaus sasniegt vēsturisko nepārtrauktību, godāt un atcerēties vairāk nekā tūkstošgadīgo Krievijas vēsturi, kas sevī ietver kā monarhijas, tā padomju periodu".

"Dievs, sargi Caru" bija Krievijas impērijas himna no 1833. līdz 1917. gadam. Pēc revolūcijas to nomainīja "Strādnieku Marseļjēza". Pēc tam līdz 1944. gadam par valsts himnu izmantoja "Internacionāli", skaidro portāls "Meduza".

1944. gadā par PSRS himnu kļuva "Brīvo republiku nesagraujamā savienība".

Pēc PSRS sabrukuma par Krievijas himnu kļuva Mihaila Glinka "Patriotiskā dziesma".

2000. gadā, pie varas nākot Vladimiram Putinam, tika atjaunota PSRS laika himna ar to pašu meldiņu, bet mainītiem dziesmas vārdiem.

Krievijas himhas roka versija:

LDPR partijas līderis Vladimirs Žirinovskis, kurš pazīstams ar dažādiem provokatīviem un ekscentriskiem izteicieniem, kā arī nicinošu attieksmi pret Rietumiem un Baltijas valstīm (vēl 31. maijā Krievijas TV viņš pauda, ka Krievija vienā naktī ieņems Baltijas valstis un no rīta pilsētās jau plīvos Krievijas karogi – video no 58:30), pērnā gada rudenī, no Putina saņemot medaļu, citēja impērijas himnas vārdus.

No viņa uzstāšanās nebija skaidrs, vai viņš slavē monarhiju, vai cildina medaļas devēju Putinu.