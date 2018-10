Šaušanas uzbrukumā Kerčas arodskolā 18 gadus vecs audzēknis Vjačeslavs Rosļakovs nošāva 20 un ievainoja vairāk nekā 50 cilvēkus, pēc uzbrukuma nošaujoties arī pats.

Savukārt 1999. gadā ASV Kolorado štata Litltonā 17 un 18 gadus veci skolas audzēkņi Kolumbainas vidusskolā nogalināja 13 un ievainoja vairāk nekā 20 cilvēkus. Tas bija pirmais skaļais un nāvējošākais uzbrukums ASV vidusskolās.

Kerčas šāvējs gandrīz visos sīkumos atkārtojis Kolumbainas slaktiņa scenāriju. Uzbrukuma dienā skolā viņš ieradies tādā pašā apģērbā kā Kolumbainas šāvējs Ēriks Hariss, kā arī izmantojis līdzīgu ieroci. Tāpat sakrīt spridzekļa izvietošanas vieta un pašnāvības izdarīšana skolas bibliotēkā.

Vladislav Roslyakov, who killed 17 people at a Crimea college, used the nickname "Reich" online & was obsessed with serial killers, Russian media are reporting. Creepiest of all is the suggestion he (at right) emulated Columbine killer Eric Harris with a white t-shirt & shotgun pic.twitter.com/8mvrzCSmMe

