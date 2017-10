Izraēlas spiegi, kas pirms diviem gadiem bija ielauzušies "Kaspersky" tīklā, brīdināja ASV kolēģus par Krievijas darbībām, vēstīja laikraksts "The New York Times". Tā rezultātā tikai pirms mēneša ASV Iekšzemes drošības ministrija deva rīkojumu valdības aģentūrām pārtraukt izmantot "Kaspersky Lab" produktus.

Tikmēr avīze "The Washington Post" otrdien ziņoja, ka Izraēlas spiegi "Kaspersky" tīklā arī atraduši uzlaušanas rīkus, kas varēja nākt tikai no ASV Nacionālās drošības pārvaldes (NSA). Pēc izmeklēšanas NSA secināja, ka šie rīki atrodas Krievijas valdības rīcībā.

Pagājušajā mēnesī ASV Nacionālā izlūkošanas padome pabeidza slepenu ziņojumu, kuru sniedza sabiedrotajiem NATO, ka Krievijas Federālajam Drošības dienestam (FDD) varētu būt pieeja "Kaspersky" klientu datubāzēm un izejas kodam, rakstīja "The Washington Post".

Šī piekļuve var palīdzēt veikt uzbrukumus ASV valdībai, komerciālajiem un rūpnieciskajiem kontroles tīkliem, vēstīja "The Washington Post".

Savukārt "The New York Times" raksta, ka Krievijas hakeri nozaguši slepenus materiālus no NSA līdzstrādnieka datora, kurš tos bija nepienācīgi glabājis mājas datorā, kam bija instalēts "Kaspersky Labs" antivīruss.

Kompānija "Kaspersky Lab" trešdien izplatījusi paziņojumu, kurā norāda, ka neko nezina par laikrakstos "New York Times" un "Washington Post" publicēto informāciju un nekad nav palīdzējusi nevienai valdībai veikt kiberspiegošanu.

".."Kaspersky Lab" novērš visas ievainojamības, ko ir pamanījis vai par kurām uzņēmums ir informēts. Kaspersky Lab atkārtoti pauž gatavību sadarboties ar ASV iestādēm, lai kliedētu visas bažas, kas tām varētu būt saistībā ar uzņēmuma izstrādājumiem, kā arī tā sistēmām, un goddevīgi lūdz jebkādu atbilstīgu un pārbaudāmu informāciju, kas palīdzētu uzņēmumam tā izmeklēšanā, lai pārliecinoši atspēkotu nepatiesās apsūdzības," teikts medijiem izsūtītā paziņojumā.

""Kaspersky Lab" nekad nav palīdzējis un nepalīdzēs nevienai valdībai pasaulē nodarboties ar kiberspiegošanu, un, pretēji kļūdainajiem paziņojumiem, "Kaspersky Lab" programmatūra neietver nekādas neuzrādītas funkcijas, piemēram, sāndurvis, jo tas būtu nelikumīgi un neētiski," apgalvo kompānija.