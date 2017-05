""Stāsts", kuru izklāsta "The New York Times", ir pēc būtības tāds, ka man it kā ir ziņas par Krievijas iejaukšanos Amerikas vēlēšanās, taču es neesmu gatavs sniegt tās līdz brīdim, kad man tiks garantēta imunitāte. Abi šie apgalvojumi neatbilst patiesībai un ir absolūti meli. Man patiešām ir pierādījumi, kuri - bez šaubām, dažiem tas ir nepatīkami, - liecina tieši par pretējo attiecībā uz stāstu par Krievijas iejaukšnos," teikts Deripaskas paziņojumā.

"Tas, ka es šajā ziepju operā mēģinu "panākt" kaut ko vairāk nekā patiesība, ir vienkārši meli. Izlūkošanas komiteju pārstāvji gan Pārstāvju palātā, gan Senātā sazinājās ar manu juristu Vašingtonā, taču ne otrādi," sacīts paziņojumā.

"Gribu uzsvērt, ka imunitāte nekad nav bijis manis izvirzītais nosacījums atbilstošas informācijas un dokumentu sniegšanai, kas, par spīti noplūdēm, liecina par pretējo, un [noplūdes] tiek organizētas ar nolūku, lai lētticīgie amerikāņu plašsaziņas līdzekļi izplatītu vēl vairāk dezinformācijas. Mans nosacījums, lai es sadarbotos, ir tāds, ka ASV valdības anonīmiem pārstāvjiem ir jāizbeidz apmelojumu izplatīšana par mani un citi uzbrukumi," piebildis Deripaska.

Kā vēstīts, laikraksts "The New York Times" pagājušās nedēļas beigās ziņoja, ka Deripaska piedāvājis liecināt ASV Kongresa komitejās, kuras izmeklē Krievijas iespējamo iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās.

Deripaska nesen Kongresa izlūkdienestu komitejām esot piedāvājis liecināt, apmaiņā prasot pilnīgu imunitāti, atklājušas trīs Kongresa amatpersonas, kuras vēlējās palikt anonīmas.

Tomēr Kongresa komitejas noraidīja šo piedāvājumu, jo vienošanās par imunitāti varētu apgrūtināt federālo izmeklēšanu par Krievijas centieniem ietekmēt ASV vēlēšanas, ziņoja laikraksts.

Alumīnija magnāts Deripaska ir tuvs Krievijas prezidenta Vladimira Putina līdzgaitnieks. Deripaska tiek saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trampa bijušo vēlēšanu kampaņas vadītāju Polu Manafotu, kura saistību ar Krieviju izmeklē ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB).