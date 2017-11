Viņa vietu aizstās viceprezidents Emersons Mnangagva, kuru Mugabe šomēnes atcēla no Zimbabves pirmā viceprezidenta amata. Tieši šī Mugabes rīcība izraisīja pret sevi vērstu militāro apvērsumu.

Par to partija arī paziņojusi savā tvitera kontā.

We have recalled president Mugabe, he is no longer the president of ZANU PF. May he leave with grace.

— ZANU PF (@zanu_pf) November 19, 2017