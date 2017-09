'Kroplīga' māja un villa Itālijā: Navaļnijs pēta Kremļa propagandista īpašumus

Foto: Kadrs no video

Navaļnijs par piemēru tam, ka "meli Krievijā ir ļoti ienesīgi", izvēlējies TV raidījumu vadītāju Vladimiru Solovjovu, kura programmās bieži dzirdama asa pret Rietumiem un Ukrainu vērsta retorika un opozīcijas kritika, kā arī atbalsts Kremļa režīmam.

Navaļnija vadītā Korupcijas apkarošanas fonda (FBK) pētījumā ar dokumentiem pierādīts, ka Solovjovam pieder īpašumi, kuru vērtību aktīvisti lēš vismaz miljarda rubļu apmērā.

Starp Solovjova uzskaitītajiem īpašumiem pieminams dzīvoklis Maskavā, ko propagandists iegādājies no Maskavas mērijas par 2,5 miljoniem rubļu (36 tūkstoši eiro), kas bija aptuveni piecas reizes mazāk par īpašuma reālo tirgus cenu pirkšanas brīdī.

Tāpat pētījumā parādīta Solovjova četrus stāvus augstā 1046 kvadrātmetru villa Piemaskavā, ko Navaļnijs raksturo kā "pašu kroplīgāko" FBK jebkad filmēto ēku.

Foto: RIA Novosti/Scanpix

Interesanti, ka kvēlajam Rietumu kritizētājam Solovjovam piederot arī villa pie Komo ezera Itālijā. Turklāt viņš Itālijā reģistrējies kā pastāvīgs iedzīvotājs. Sākotnēji villa bijusi reģistrēta uz kādas ofšoru firmas vārda, bet tad pārreģistrēta uz Solovjovu.

Pats Solovjovs, reaģējot uz Navaļnija apgalvojumiem, laikrakstam "Insider" paziņoja, ka ir bagāts cilvēks un to nekad nav slēpis, turklāt nesaprotot šī pētījuma būtību.

"Es esmu bagāts cilvēks, vai par to kāds nezināja? Es redzēju to tekstu, bet ne visai saprotu, kas par pretenzijām pret mani. Tas, ka es to neslēpu? Es deviņdesmitajos gados nodarbojos ar biznesu un esmu bagāts cilvēks," teicis Solovjovs.

Navaļnijs savā videosižetā savukārt skaidro, ka tieši "meļi, liekuļi, propagandisti" ir Kremļa varas balsts, kas palīdzējuši Krieviju pārvērst par trešās pasaules valsti, bet paši katru gadu brauc atpūsties uz vārdos nīsto Eiropu.

Ar pilnu pētījuma tekstu var iepazīties šeit.

Navaļnijs, kurš ir pieteicis savu kandidatūru cīņai par Krievijas prezidenta krēslu 2018. gada vēlēšanās, ar savu korupcijas atmaskošanas darbību ir iemantojis ievērojamu atpazīstamību.

Viens no ievērojamākajiem Navaļnija fonda darbiem, kas izraisīja plašu rezonansi un pat spēja mobilizēt Krievijas iedzīvotājus protestiem, ir martā publicēts pētījums, kurā premjerministrs Dmitrijs Medvedevs apsūdzēts vērienīgā korupcijā.