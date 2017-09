Noslēpumaini akustiski uzbrukumi Kubā pēdējos mēnešos vērsti vismaz pret pieciem kanādiešu diplomātiem un viņu ģimenēm, piektdien ziņoja Kanādas sabiedriskā raidorganizācija CBC.

Incidenti sākotnēji tika atklāti augusta sākumā, kad ASV un Kanādas amatpersonas paziņoja, ka sākta izmeklēšana par to, ka diplomāti pēkšņi zaudējuši dzirdi, cietuši no migrēnas un nelabuma. Tolaik Otava apstiprināja, ka viens no tās diplomātiem pēc šo simptomu konstatēšanas saņēmis medicīnisko palīdzību.

"Uzbrukumos skartas vairāk nekā piecas, bet mazāk nekā desmit kanādiešu ģimenes," ziņoja CBC, atsaucoties uz anonīmu avotu. Dažos gadījumos bijusi nepieciešama hospitalizācija, vēstīja raidorganizācija, piebilstot, ka visi cietušie esot atlabuši.

ASV Valsts departaments jau paziņojis, ka vismaz 16 darbinieki ASV vēstniecībā Kubā cietuši šāda paša veida uzbrukumos, kas acīmredzot sākušies 2016. gadā. "Mēs zinām par netipiskajiem simptomiem, kas skāruši Kanādas un ASV diplomātisko personālu un viņu ģimenes Havanā," norādīja Kanādas Ārlietu ministrijas preses pārstāve Briāna Maksvela. Diplomāti sūdzējās, ka dzirdējuši skaļu troksni vai arī jutuši vibrācijas ķermenī.

Kanādas varasiestādes paziņojušas, ka kubiešu amatpersonas netiek turētas aizdomās, turklāt tās sadarbojas izmeklēšanā. ASV un Kuba diplomātiskās attiecības atjaunoja 2015. gadā, atverot vēstniecību otras valsts galvaspilsētā.

ASV prezidents Donalds Tramps pēc nākšanas pie varas paziņoja, ka atceļ daļu no sava priekšgājēja Baraka Obamas administrācijas laika iniciatīvām attiecībās ar Kubu. Tomēr Tramps atstājis spēkā daudzas no Obamas īstenotajām izmaiņām Kubas politikā. Tostarp darbu turpina no jauna Havanā atvērtā ASV vēstniecība.

Pretēji ASV un Kubas aso attiecību vēsturei, Otavai un Havanai kopumā ir bijušas labas attiecības.